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6 квітня • оновлено в 21:13
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У Києві від коронавірусу помер співробітник "Укроборонпрому"

2.2т
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В одній з київських лікарень від коронавірусу помер 72-річний співробітник "Укроборонпрому".

Про це увечері 6 квітня в Facebook повідомив заступник гендиректора підприємства Мустафа Найєм. Він зазначив, що в останні дні чоловік перебував у важкому стані.

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"Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За фахом токар. Дуже співчуваємо родині і колективу. Спасибі медикам, які боролися за життя нашого колеги. Це єдиний випадок захворювання і смерті від коронавірусної інфекції в державних оборонних підприємствах зі складу "Укроборонпрому" , – розповів він.

За його словами, чоловік працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував. Проте, ймовірні контактні особи були виявлені, вони знаходяться вдома на обсервації.

Найєм додав, що майже чверть (17 тисяч) співробітників "Укроборонпрому" знаходяться в зоні підвищеного ризику. Третина з них змушені ходити на роботу, щоб "підтримувати критичну інфраструктуру оборонних підприємств".

Віддав півстоліття: у Києві від коронавірусу помер співробітник "Укроборонпрому"

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків коронавірусу. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна Київ
Тег
Укроборонпром
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