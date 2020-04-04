У Києві померлих від коронавірусу ховати не будуть. Їх тіла чекає кремація.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Щодо цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана в цьому протоколі кремація", – сказав Кличко.

Нагадаємо, в цього в столиці зафіксували 214 випадків зараження COVID-19.

Віталій Кличко

Як писав OBOZREVATEL, напередодні радник Кличка заявляв про те, що в Києві "місць для поховання вистачить", вказавши на Південне і Північне кладовища.

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