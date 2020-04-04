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4 квітня • оновлено в 22:55
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У Києві померлих від коронавірусу будуть кремувати

15.2т
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У Києві померлих від коронавірусу ховати не будуть. Їх тіла чекає кремація.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Щодо цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана в цьому протоколі кремація", – сказав Кличко.

Нагадаємо, в цього в столиці зафіксували 214 випадків зараження COVID-19.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Як писав OBOZREVATEL, напередодні радник Кличка заявляв про те, що в Києві "місць для поховання вистачить", вказавши на Південне і Північне кладовища.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Да и считать тоже не будут, как и дохлых укропов с ато.
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1
3
Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
На кол соплю зелёную!
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2
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Все перенимаем у немцев. Виталик, может с зараженными так-же!
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1
3
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Витёк Шендурович, но филиалы его на Украине процветают!
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1
4
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Петренко Амадеус, Auschwitz ruht
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2
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Кияни

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