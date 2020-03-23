У Києві поліція оточила потяг з ЄС із хворими: людей за кілька годин відправили по домівках. Фото і відео

На Центральний залізничний вокзал Києва прибув потяг з Риги, в якому могли перебувати хворі на коронавірус люди. Його тут же оточила поліція і автобуси з водіями в захисних костюмах.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, водії заявили, що чекають жителів Житомира, які повернулися з-за кордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

"Ми приїхали забрати громадян, які проживають в місті Житомир", – сказав один з водіїв, відмовляючись відповідати на інші питання.

При цьому в мережі з'являлася інформація про те, що в вагонах прибулого потяга перебували люди з температурою 40 градусів.

Також на вокзалі були помічені буси з Кіровоградської області і Дніпра. При цьому їх водії заявили, що не знали про те, що їм доведеться перевозити пасажирів, які можуть бути інфіковані. Один чоловік зізнався, що транспорт прибув до Києва за розпорядженням Дніпропетровської облради.

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

На вокзал в Києві прибув потяг з Риги

Через кілька годин людей все ж випустили з вагонів і вони кинулися врозтіч. Їх тут же почали розподіляти по автобусах в регіони. Також були помічені швидкі, які їхали з перону. Деяких людей родичі забирали особистим транспортом.

При цьому нікого з прибулих не відправили під обсервацію і карантин. Незабаром у МОЗ повідомили, що у пасажирів потяга, який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявлено.

"Потяг з Риги прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці", – пояснили в міністерстві.

Деяких людей розвозять по регіонах

Люди кинулися врозтіч після відчинення вагонів

Люди кинулися врозтіч після відчинення вагонів

За офіційними даними, результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Крім того, всі евакуйовані підписали обов’язкову згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

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