У Києві чоловік у рясі напав на жінку: відео

У Києві чоловік переодягнувся в рясу священика, щоб випрошувати у людей милостиню нібито на потреби храму. А коли одна з перехожих викрила його у брехні і почала знімати шахрая на камеру – вдарив жінку.

Інцидент трапився 17 грудня в районі метро "Чернігівська". Відео хамської поведінки лжесвященика опублікував у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрльте новину до кінця).

"Після того, як я поцікавилася, навіщо він так робить – послав мене на три букви. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю і став ображати", – розповіла потерпіла.

У Києві лжесвященик збирав пожертвування "на храм" Facebook/Позивний Бобер

Користувачі соцмережі підтвердили, що теж не раз бачили цього чоловіка в рясі в інших районах столиці.

"Це не батюшка. Я його часто на Петрівці, на базарі, бачу. Запам'ятайте – щоб просити на храм, треба дозвіл владики, і зазвичай це біля храму відбувається, є посвідчення, що він відноситься до ПЦУ. А це все лівак", "На Юності сьогодні ходив по всіх магазинах", "Бачив його сьогодні, на Лісовому шурує, забризкав всіх водою із залізної баночки. Але продавчиня якісь гроші йому дала", "А це не той священик, який ходить на повороті на Бучу? Він ще "Тойоту кемрі" в кущах ховає, і теж ходить і просить грошей!" – пишуть вони.

Facebook/Київ Оперативний

Також люди обурюються через те, що жебраки зараз вже нічим не гребують.

"Потрібно було йому відпустити пару гріхів, забув, що таке боляче", "Зараз нічим не гребують. Купив рясу і типу священик жебракує. Я в церкві жертвую, а на вулиці не вірю таким", "Завжди тримаю із собою фальшиві гроші на випадок, якщо попросять на храм", "Якщо вже так хочеться його прославити – зробили фото і виклали. Чого було за ним бігти? Результат від неадеквата – очікуваний", "До суду заяву на диявола. Нехай компенсує моральні та матеріальні збитки", "Гроші на квиток просять, священнослужителі тепер теж з'явилися. Хто про наступний?", "Дивуюся людям, які дають їм гроші , – коментують користувачі.

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Скриншот коментарів Facebook/Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у метро Києва помітили шахрайку, яка жебракує нібито на квиток додому. Дівчину вже не вперше засікають на різних станціях столичного метрополітену.

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