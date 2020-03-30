Туристів із Катару відправили на обсервацію в готель "Козацький": перші деталі і фото

Частина українських туристів, які в ніч на 30 березня прибули двома рейсами з Дохи (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.

Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у готель вирушили два автобуси ДСНС із тими, хто добровільно вирішив виконати зобов'язання. Перший автобус був повний, у другому ж перебували вже не так багато людей, оскільки лише 2% від загальної кількості від початку були згодні не їхати додому.

Українців відправили на обсервацію в "Козацький": перші кадри

Українців відправили на обсервацію в "Козацький": перші кадри

Українців відправили на обсервацію в "Козацький": перші кадри

"Козацький" опечатали і туристів завели через чорний хід.

Українців відправили на обсервацію в "Козацький": перші кадри

Ситуація з іншими пасажирами поки незрозуміла – вони заявили про порушення конституційних прав і відмовилися їхати в готель, вимагаючи провести їм тести на коронавірус і відпустити на самоізоляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!