Туалети зачинили, води немає: українців із Балі не випускають із літака. Нові деталі

Ситуація з українцями, які прибули літаком із Балі, але не хочуть вирушати на обсервацію в готель "Козацький" у Києві, залишається напруженою.

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Правозахисник Масі Найєм повідомив у Facebook, що пасажирів не випускають із літака, поки ті не підпишуть якийсь документ, у якому йдеться, що всі повідомлені про причини й характер обсервації, наслідки недотримання режиму тощо (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Пасажирів не випускають із літака Скриншоти відео

"Але ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися. Щойно заборонили знімати будь-які відео з літака; ясна річ, що жодного адвоката до них не пускають", – зазначив він.

Facebook Масі Найєма

Facebook Масі Найєма

За словами Найєма, туалети в літаку припинили працювати, їх зачинили, також закінчилася питна вода.

"Двері зачинили, дихати нічим (мотивують тим, що ми так порушуємо правила безпеки), питну воду не дають навіть маленьким дітям", – написав Тарас Гончаренко, який перебуває на борту.

20 осіб покинули літак і погодилися на обсервацію. Інші продовжують перебувати всередині, наполягаючи на самоізоляції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода й можна приносити свою їжу.

Вони пишуть заяви із проханням перевестися на самоізололяцію. Пасажирам було запропоновано альтернативний варіант – платна обсервація в готелі "Пуща Конгрес".

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