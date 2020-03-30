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30 березня • оновлено в 10:01
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Туалети зачинили, води немає: українців із Балі не випускають із літака. Нові деталі

13.1т
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Ситуація з українцями, які прибули літаком із Балі, але не хочуть вирушати на обсервацію в готель "Козацький" у Києві, залишається напруженою.

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Правозахисник Масі Найєм повідомив у Facebook, що пасажирів не випускають із літака, поки ті не підпишуть якийсь документ, у якому йдеться, що всі повідомлені про причини й характер обсервації, наслідки недотримання режиму тощо (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Пасажирів не випускають із літака

Пасажирів не випускають із літака

Скриншоти відео

"Але ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися. Щойно заборонили знімати будь-які відео з літака; ясна річ, що жодного адвоката до них не пускають", – зазначив він.

Туалети зачинили, води немає: українців із Балі не випускають із літака. Нові деталі

Facebook Масі Найєма

Туалети зачинили, води немає: українців із Балі не випускають із літака. Нові деталі

Facebook Масі Найєма

За словами Найєма, туалети в літаку припинили працювати, їх зачинили, також закінчилася питна вода.

"Двері зачинили, дихати нічим (мотивують тим, що ми так порушуємо правила безпеки), питну воду не дають навіть маленьким дітям", – написав Тарас Гончаренко, який перебуває на борту.

20 осіб покинули літак і погодилися на обсервацію. Інші продовжують перебувати всередині, наполягаючи на самоізоляції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода й можна приносити свою їжу.

Вони пишуть заяви із проханням перевестися на самоізололяцію. Пасажирам було запропоновано альтернативний варіант – платна обсервація в готелі "Пуща Конгрес".

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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Fergusen Lukas
Fergusen Lukas
так вы пускайте их быстрее! пусть они уже бегут по стране и разносят.какая такая обсервация?да запереть в зоне и путь 14 дней сидят. это же уже при карантине они рванули на отдых. вот пусть в зоне и отдохнут. за калючкой.
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васильевич василий
васильевич василий
200 евро стоит жизнь на Украине . Чо то дорого
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Что вы, комментаторы, такие злые, слов нет. Представьте себя, своих детей, близких, находящихся в таких условиях. Да, они прилетели с отдыха. Но ПЛАТИТЬ за обсервацю в ЕВРО в Украине - это как? А если не у некоторых людей нет таки денег? Что делать? Государство обещало доставить их на Родину. Но это же издевательство? Кто за такое несет ответственность? Может, они и виноваты в том, что, что выехали из страны в раар пандемии. Уже так случилось, их вернули. Их кто-нибудь предупреждал о том, что за обсервацию придется платить? Зачем же так...
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