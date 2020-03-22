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22 березня • оновлено в 13:08
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Сніговий апокаліпсис повторюється? Як Київ виглядав 22-23 березня 2013 року. Фото і відео

7.3т
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Вранці 22 березня в Києві розпочався рясний снігопад. За іронією долі, столицю засипало снігом і рівно 7 років тому – 22 березня 2013 року.

Тоді місто було паралізоване, а кияни називали те, що відбувається, сніговим апокаліпсисом і армагеддоном.

Владі Києва вдалося усунути наслідки снігопаду лише 24 березня, і то частково.

OBOZREVATEL нагадує, як це було:

Сніговий апокаліпсис у Києві 2013 року

Сніговий апокаліпсис у Києві 2013 року

Сніговий апокаліпсис повторюється? Як Київ виглядав 22-23 березня 2013 року. Фото і відео
Сніговий апокаліпсис повторюється? Як Київ виглядав 22-23 березня 2013 року. Фото і відео
Сніговий апокаліпсис повторюється? Як Київ виглядав 22-23 березня 2013 року. Фото і відео
Сніговий апокаліпсис повторюється? Як Київ виглядав 22-23 березня 2013 року. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про різке погіршення погоди з 22 березня. Всю країну накриє опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

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Тема
Погода в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
снігопад погода
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