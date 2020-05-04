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5 травня • оновлено в 11:43
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Санітайзери та їжа на виніс: у Києві затвердили правила роботи фаст-фудів і кав'ярень

4.4т
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У Києві затвердили правила для роботи фаст-фудів, кав'ярень і МАФів на період карантину. Їм доведеться працювати виключно на виніс і забезпечувати покупців засобами захисту.

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Нові вимоги розписані у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації. Згідно з ним, продаж фаст-фуду і напоїв повинен здійснюватися через спеціальне вікно видачі. Їсти або пити на місці не можна – всі заклади повинні працювати "на виніс"

Також МАФи повинні встановити дозатори з антисептиками і видавати покупцям одноразові серветки і рукавички. Самі ж працівники зобов'язані дотримуватися маскового режиму, щодня проходити температурний скринінг, дотримуватися дистанції мінімум у 1,5 метра і так далі. Якщо всі ці умови дотримані, то торгова точка може починати роботу вже 5 травня.

У Києві затвердили правила роботи фаст-фудів і кав'ярень

У Києві затвердили правила роботи фаст-фудів і кав'ярень

Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже 5 травня буде ухвалено рішення про дозвіл у столиці продажу кави на виніс у межах поступового ослаблення карантину через поширення COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
кава фаст фуд вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Ок Івалон
Ок Івалон
Це було так важко зробити це у квітні! А аграрії як???
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

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