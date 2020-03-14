На покинутому військовому заводі "Радикал", який часто називають "ртутною бомбою" Києва, спалахнула потужна пожежа.

Як передає Інформатор, пожежа розпочався 14 березня близько 16:00. Загальна її площа становить понад тисячу квадратних метрів, через що був присвоєний ранг підвищеної складності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа на заводі "Радикал" kiev.informator.ua

Пожежа на заводі "Радикал" kiev.informator.ua

Під час пожежі пролунало кілька вибухів. На першому поверсі, де був осередок пожежі, зберігалися бочки з хімічними речовинами, які готували на утилізацію.

О 17:09 пожежу вдалося локалізувати. За попередніми даними, ніхто в результаті НП не постраждав.

Пожежа на заводі "Радикал" kiev.informator.ua

Пожежа на заводі "Радикал" kiev.informator.ua

Пожежа на заводі "Радикал" kiev.informator.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві забили на сполох через ртуть на заводі "Радикал", де на початку зими норми були перевищені від 4 до 16 разів, а влітку показник досягає 40 разів. При цьому біля небезпечного покинутого заводу знаходяться житлові будинки.

Всього на його території знаходиться понад 200 тисяч тонн відходів зі ртуттю, випаровування яких навіть в невеликих дозах можуть призвести до серйозних порушень здоров'я.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!