Прокуратура зайнялася клінікою в Києві, яка "засекретила" коронавірус

Приватна медична клініка в Києві не повідомила державним органам про пацієнта, зараженого коронавірусом.
Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, за даним фактом розпочато досудове розслідування.
Клініка в Києві не повідомила про пацієнта з коронавірусом
"Киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Однак центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я", – йдеться в повідомленні.
Діагноз підтвердила і надала інформацію держорганам України одна з німецьких лабораторій.
Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).
Такі дії караються штрафом від тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 51 000 грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.
У разі, якщо ці дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Хід досудового розслідування взяло на контроль керівництво прокуратури Києва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Це був уже третій хворий в столиці.
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