Прокуратура зайнялася клінікою в Києві, яка "засекретила" коронавірус

Приватна медична клініка в Києві не повідомила державним органам про пацієнта, зараженого коронавірусом.

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Клініка в Києві не повідомила про пацієнта з коронавірусом

"Киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Однак центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я", – йдеться в повідомленні.

Діагноз підтвердила і надала інформацію держорганам України одна з німецьких лабораторій.

Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).

Такі дії караються штрафом від тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 51 000 грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

У разі, якщо ці дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Хід досудового розслідування взяло на контроль керівництво прокуратури Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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