Потоп у Ocean Plaza: прорив труби виявився вже третім за кілька років. Фото й відео

Прорив тепломережі біля київського ТРЦ Ocean Plaza, що трапився ввечері 13 січня, став вже третьою аналогічною масштабною НП за останні роки.

У КМДА вже повідомили, що прорив тепломережі спричинило гідравлічне випробування. Водночас чиновники запевнили, що кияни не залишаться взимку без теплопостачання.

Зазначимо, що НП трапилася на вулиці Антоновича, 174. А в 2014 році аналогічна аварія була на цій же вулиці навпроти ТРЦ. Тоді через прорив тепломереж просів асфальт на проїжджій частині. Внаслідок інциденту на кілька днів було обмежено рух транспорту на ділянці.

Прорив труби в 2014 році Facebook

Обвал дороги Facebook

Дорогу затопило Facebook

Обвал дороги у 2014 році Facebook

Також у травні 2016 року біля Ocean Plaza знову прорвало трубопровід гарячого водопостачання. Тоді хвиля гарячої води вирвала люк і вибила скло у маршрутці з пасажирами. Через НП дорогу залило окропом.

Прорив труби в 2016 році Twitter

Дорогу залило окропом Twitter

Прорив труби Twitter

Обвал дороги Twitter

Обвал дороги в 2016 році Twitter

Пошкоджена маршрутка Twitter

Пошкоджена маршрутка Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в результаті якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

У Департаменті охорони здоров'я Києва OBOZREVATEL розповіли, що в лікарнях перебуває 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

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