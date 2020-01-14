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14 січня • оновлено в 15:06
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Потоп у Ocean Plaza: прорив труби виявився вже третім за кілька років. Фото й відео

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Прорив тепломережі біля київського ТРЦ Ocean Plaza, що трапився ввечері 13 січня, став вже третьою аналогічною масштабною НП за останні роки.

У КМДА вже повідомили, що прорив тепломережі спричинило гідравлічне випробування. Водночас чиновники запевнили, що кияни не залишаться взимку без теплопостачання.

Зазначимо, що НП трапилася на вулиці Антоновича, 174. А в 2014 році аналогічна аварія була на цій же вулиці навпроти ТРЦ. Тоді через прорив тепломереж просів асфальт на проїжджій частині. Внаслідок інциденту на кілька днів було обмежено рух транспорту на ділянці.

Прорив труби в 2014 році

Прорив труби в 2014 році

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Обвал дороги

Обвал дороги

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Дорогу затопило

Дорогу затопило

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Обвал дороги у 2014 році

Обвал дороги у 2014 році

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Також у травні 2016 року біля Ocean Plaza знову прорвало трубопровід гарячого водопостачання. Тоді хвиля гарячої води вирвала люк і вибила скло у маршрутці з пасажирами. Через НП дорогу залило окропом.

Прорив труби в 2016 році

Прорив труби в 2016 році

Twitter

Дорогу залило окропом

Дорогу залило окропом

Twitter

Прорив труби

Прорив труби

Twitter

Обвал дороги

Обвал дороги

Twitter

Обвал дороги в 2016 році

Обвал дороги в 2016 році

Twitter

Пошкоджена маршрутка

Пошкоджена маршрутка

Twitter

Пошкоджена маршрутка

Пошкоджена маршрутка

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в результаті якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

  • У Департаменті охорони здоров'я Києва OBOZREVATEL розповіли, що в лікарнях перебуває 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

  • Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Потоп у Ocean Plaza Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
кстати и майдан уже третий за несколько лет))
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Гоша Злой
Гоша Злой
фил филька, иди щец полакай
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