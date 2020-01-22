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22 січня • оновлено в 15:02
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Історія з підпільним дитсадком отримала несподівану розв'язку: поліції довелося закрити справу

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Поліція закрила кримінальне провадження за фактом незаконного утримання дітей у приватному дитячому садку на Куренівці, відкрите кілька днів тому після анонімного дзвінка.

Про це OBOZREVATEL розповіла пресофіцерка поліції Подільського району Анна Страшок. "З'ясувалося, що батьки звернулися в приватний садок добровільно й претензій ні до кого не мають. Провадження було закрите, оскільки немає обвинувачених. Питання санітарної гігієни, ліцензій та іншого не належать до компетенції поліції, це справа місцевих органів влади", – повідомила Страшок.

За її словами, в поліцію надійшло анонімне повідомлення щодо незаконного утримання дітей у приватному будинку на вул. Достоєвського. "Ми повинні були здійснити перевірку, а для цього внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці виявили 11 малолітніх, які гуляли на вулиці. Побачивши правоохоронців, чоловік, що був поруч, завів їх у будинок і від спілкування відмовився.

Діти були у так званому дитячому садку, який не має дозвільних документів і не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Перебування в цьому приміщенні становить для них небезпеку. Поліція з'ясовувала, хто ці малюки, чому їх там залишили, де їхні батьки", – розповідає пресофіцерка.

У дитячому садку

У дитячому садку

Фото: Національна поліція України

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до десяти років, що викликало значний резонанс у соцмережах. Дехто запідозрив копів у бажанні "контролювати" садок. "Поліцейський запропонував господарям свої послуги охорони. Ті не погодилися. І тоді до них прийшли з облавою", – припустив користувач Сергій Марченко.

Скриншот обговорення теми щодо садка

Скриншот обговорення теми щодо садка

Facebook Сергія Марченка

Частина коментаторів вважає, що дитяча установа без відповідних документів – загроза для малолітніх. "А якби їм на голову дах упав? Або всі отруїлися?" – запитує Катерина Панова. Але більшість пише, що батьки змушені звертатися до приватників через черги в державні дошкільні заклади.

Скриншот обговорення теми щодо садка

Скриншот обговорення теми щодо садка

Facebook Сергія Марченка

У Департаменті освіти і науки OBOZREVATEL пояснили, що для відкриття приватних садочків, зокрема домашнього типу, потрібна або ліцензія, або оформлення приватного підприємництва.

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"У Києві 106 приватних закладів дошкільної освіти, які здобули ліцензію й працюють у правовому полі. Для її отримання потрібно подати в Центр надання додаткових освітніх послуг заяву, документи, перелік яких наведений у Постанові Кабміну №1187. Органом ліцензування є Київська міська державна адміністрація. Водночас органи влади не мають права безпідставно перевіряти діяльність приватних підприємств. Перевірку на підставі звернень громадян можуть здійснювати представники національної поліції", – пояснила начальниця Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти КМДА Олена Бохно.

Детальніше про те, чому не вистачає місць у державних садках, в яких районах Києва така проблема стоїть найгостріше, як просувається черга, як швидше влаштувати дитину в садок і де з'являться нові заклади, – читайте в матеріалі, який буде опубліковано найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в деяких садках України персонал знущається над малюками. Водночас керівництво стає на їхній бік, а батькам пропонують змінити навчальний заклад.

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Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА викрадення дитячий садок поліція
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