Вибори в Раду: хто лідирує на "мажоритарці" в Київській області

У Київській області на виборах до парламенту на восьми з дев'яти мажоритарних округів лідирують кандидати від партії "Слуга народу".

Такі дані з оброблених 65,20% бюлетенів надали в Центральній виборчій комісію.

Єдиним округом, де переміг представник іншої партії, став номер 90. Там з великим відривом конкурентів випереджає Микола Бабенко, який представляє партію "Біла Церква разом". За нього віддали голос понад 15 000 мешканців.

Микола Бабенко ЦВК

Найменший відсоток голосів на 90-му окрузі зібрав самовисуванець Володимир Гайдмачук.

На 91-му окрузі перемагає Олег Дунда, за якого проголосували понад 15 000 жителів Київської області.

Олег Дунда ЦВК

Найменше голосів на цьому етапі обробки бюлетенів зібрав кандидат від "Опозиційного блоку" Андрій Семенко.

На 92-му за станом на 14:50 лідирував кандидат "Слуги народу" Валерій Колюх, який зібрав понад 4000 голосів. Однак ситуація може змінитися, оскільки розрив між ним і самовисуванцем Віталієм Гудзенком не досягає навіть відсотка.

На 93-му окрузі з великим відривом лідирує кандидатка "Слуги народу" Анна Скороход. З 30% бюлетенів за неї проголосував 41% виборців. Менше за все в цьому окрузі голосували за Олексія Філіппова.

Анна Скороход ЦВК

На 94-му окрузі лідирує Олександр Дубинський. Розрив між ним і другим номером в списку електоральних симпатій поки перевищує більш ніж удвічі (оброблено лише 33%).

Олександр Дубинський ЦВК

На 95-му окрузі теж лідирує "Слуга народу" з кандидатом Олександром Горобцем, а найменше поки результат у представника партії "Патріот" Василя Повча.

Олександр Горобець ЦВК

На 96-му окрузі перемагає Ольга Василевська-Смаглюк (39% з оброблених 46% голосів). В інформації про кандидата зазначено, що Ольга – кореспондентка каналу "1+1".

Ольга Василевська-Смаглюк ЦВК

На 97-му окрузі з великим відривом лідирує "Слуга народу" Микола Галушко, він отримав понад 37% симпатій.

Микола Галушко ЦВК

На 98-му окрузі з результатом в 42% голосів перемагає Сергій Бунін, який теж висувався від СН.

Сергій Бунін ЦВК

Як писав OBOZREVATEL, згідно з даними ЦВК, станом на ранок 22 липня, в Раду проходять "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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