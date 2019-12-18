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19 грудня • оновлено в 00:55
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"Ти обіцяв? Або скажи, що кинув!" Євробляхери зробили попередження Зеленському та прийшли до його будинку

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Власники авто на єврономерах у середу, 18 грудня, влаштували мітинг біля квартири президента України Володимира Зеленського в Києві на вулиці Михайла Грушевського.

Фото та відео акції були опубліковані на сторінці спільноти євробляхерів "Авто Євро Сила" у Facebook (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Учасники протесту вимагають від глави України ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення, який також передбачає пільги для ветеранів і людей з обмеженими можливостями.

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Протест біля будинку президента

Протест біля будинку президента

facebook.com/AESUkraine

"Пане президенте, ми чекаємо перед вашим будинком вашу відповідь, або ви нас обдурили, або вас обманюють із доступним розмитненням", – звернулися організатори до Зеленського у Facebook.

"Ти обіцяв? Або скажи, що кинув! Це два варіанти, які я б хотів почути від нього", – пояснив журналістам один з учасників мітингу. Він додав, що організатори знають, що наразі президент не проживає в цій квартирі, однак поки протестувальники вирішили зібратися саме на Грушевського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

  • Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури й ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • Окремі учасники намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі та при цьому пошкодили асфальт. Незабаром між мітингувальниками і поліцейськими сталася сутичка.

  • Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Авто на єврономерах Новини Києва та Київської області Акції протесту в Києві
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Єврономери видео протест
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