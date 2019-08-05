Погода в Києві: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Києві з 5 по 11 серпня обіцяє бути сонячною і спекотною. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів вище нуля, а в середині тижня злетить і до +28.
Синоптики прогнозують, що негода для Києва на деякий час скінчилася. Однак у четвер в Києві все ж очікується невелика гроза. Втім, до вечора вона повинна буде закінчитися.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Києві з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Києві
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Києві
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Києві
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Києві
Meteo.ua
Прогноз погоди в Києві
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.
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