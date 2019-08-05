Погода в Києві: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Києві з 5 по 11 серпня обіцяє бути сонячною і спекотною. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів вище нуля, а в середині тижня злетить і до +28.

Синоптики прогнозують, що негода для Києва на деякий час скінчилася. Однак у четвер в Києві все ж очікується невелика гроза. Втім, до вечора вона повинна буде закінчитися.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Києві з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Києві Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Києві Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Києві Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Києві Meteo.ua

Прогноз погоди в Києві Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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