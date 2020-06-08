Під Києвом стався спалах коронавірусу в дитсадку: батьки підняли паніку

У Броварах Київської області стався спалах коронавірусу (COVID-19) в одному з дитячих садів.

Як пише "AT BROVARY", наразі в дитсадку "Калинка" захворіло 9 дітей та 3 дорослих.

Спочатку з’явилася інформація, що всі садочки міста знову йдуть на карантин. Однак 8 червня влада прийняла рішення, що дитсадки, крім "Калинки", працюватимуть в штатному режимі, але зі ще більш посиленими заходами безпеки.

Тим часом у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" піднялася паніка.

"Чи допомагає температурний скринінг та інші заходи безпеки? Дотримуватися соціальної дистанції в садочку неможливо. Що буде зі школами восени?" – пишуть налякані батьки.

Скрін Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, як працюватимуть дитячі садки після карантину.

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