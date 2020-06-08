Головна Новини
8 червня • оновлено в 14:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Під Києвом стався спалах коронавірусу в дитсадку: батьки підняли паніку

1.4т
Читати матеріал російською

У Броварах Київської області стався спалах коронавірусу (COVID-19) в одному з дитячих садів.

Як пише "AT BROVARY", наразі в дитсадку "Калинка" захворіло 9 дітей та 3 дорослих.

Спочатку з’явилася інформація, що всі садочки міста знову йдуть на карантин. Однак 8 червня влада прийняла рішення, що дитсадки, крім "Калинки", працюватимуть в штатному режимі, але зі ще більш посиленими заходами безпеки.

Тим часом у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" піднялася паніка.

"Чи допомагає температурний скринінг та інші заходи безпеки? Дотримуватися соціальної дистанції в садочку неможливо. Що буде зі школами восени?" – пишуть налякані батьки.

Під Києвом стався спалах коронавірусу в дитсадку: батьки підняли паніку

Скрін Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, як працюватимуть дитячі садки після карантину.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Бровари
Теги
діти вірус карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги