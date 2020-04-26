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26 квітня • оновлено в 11:47
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Під Києвом підірвали відділення банку: всі деталі. Фото

8.2т
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У ніч на неділю, 26 квітня, в місті Бровари Київської області невідомі підірвали відділення банку ТАС.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вибух прогримів близько 4:30 ранку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У відділенні банку ТАС стався вибух

У відділенні банку ТАС стався вибух

Приміщення банку, яке знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, отримало досить серйозні пошкодження.

На місці працюють правоохоронці, подробиці події уточнюються.

Під Києвом підірвали відділення банку: всі деталі

dtp.kiev.ua

Під Києвом підірвали відділення банку: всі деталі

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня в Броварах прогримів вибух у відділенні "Альфа-Банку". У соцмережах користувачі написали, що це було "схоже на пограбування".

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Місце
Україна Бровари
Теги
поліція банк вибух
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
То ли ещё бу-удет, то ли ещё бу-удет, то ли ещё будет ой ой ой
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0
0
Второй Вилли
Второй Вилли
Кристина Cтефанова, ч0 воешь, ТП?))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Махновщина во всей красе...)))
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Ещё один банк лопнул.
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Кияни

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