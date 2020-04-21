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21 квітня • оновлено в 18:47
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/ Фоторепортаж

З'явилися фото пилового вихору під Києвом

2.4т
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У мережі опублікували фотографії незвичайного пилового вихору, який пронісся на вихідних під Києвом.

Явище було зафіксовано в 20 км від столиці. Фото на своїй сторінці у Faacebook опублікував Олександр Смеричанський (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

"Апокаліпсис": з'явилися фото пилового вихору під Києвом

facebook.com/oleksandr.smerychansky

"Під Києвом бачив ось такий пиловий вихор. Не смерч звичайно, але такого потужного вихору я, здається, ще не бачив", – прокоментував він знімки.

"Апокаліпсис": з'явилися фото пилового вихору під Києвом

facebook.com/oleksandr.smerychansky

Смеричанський уточнив, що вихор був зафіксований по дорозі в село Плесецьке приблизно в 20 км від Києва.

Фото вразило користувачів соцмережі, деякі порівняли їх з кадрами з фільмів про апокаліпсис: "Ось часи настали, ніби кадр з фільму про апокаліпсис", "скоро клімат в Україні зовсім зміниться, будуть ще і торнадо".

"Апокаліпсис": з'явилися фото пилового вихору під Києвом

facebook.com/oleksandr.smerychansky

Також зазначається, що подібні явища спостерігалися і в інших населених пунктах, наприклад, в Рокитному Київської області.

"Апокаліпсис": з'явилися фото пилового вихору під Києвом
"Апокаліпсис": з'явилися фото пилового вихору під Києвом

В англомовних країнах такі явища називають "пиловими дияволами" (dust devil). Пиловий (або піщаний) вихор зазвичай виникає у поверхні землі днем в малохмарну і найчастіше жарку погоду, коли сонце сильно прогріває земну поверхню.

Як правило такі вихори досягають до 10-20 метрів, від 1 до 5 метра в діаметрі і тривають від кількох секунд до кількох хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селищі Нерубайське 3 квітня пронісся невеликий смерч.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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