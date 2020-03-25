Олександрівська лікарня Києва приготувалася до коронавірусу: лікар розкрив подробиці

У Києві Олександрівська клінічна лікарня приготувалася до прийому хворих на коронавірус COVID-19.

Про те, як у столиці боротимуться з новим вірусом, розповів в ефірі ObozTV лікар Олександрівської лікарні Києва Олександр Васильєв.

"Олександрівська клінічна лікарня зараз так перебудована, щоб приймати інфекційних пацієнтів. ЛОР-відділення розраховане на 60 ліжок і воно зараз перепрофільоване під прийом інфекційних пацієнтів", - повідомив Васильєв.

За його словами, зараз в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває приблизно 30 пацієнтів.

Лікар спростував інформацію ЗМІ про те, що "в Олександрівську лікарню їде безліч швидких допомог".

"У нас абсолютно спокійне надання швидкої медичної допомоги. Всі пацієнти, які надходять по швидкій допомозі, не перебувають у чергах. Вони отримують нормальну допомогу. Є черги людей, які самі хочуть приїхати і пройти тести. Внаслідок того, що ці люди не завжди поводяться адекватно, ухвалено рішення, що біля корпусів буде знаходитися охорона", - зазначив він.

Васильєв підкреслив, що в лікарні є експрес-тести для людей, які надходять з високою температурою. Також він повідомив, що лікарі-інфекціоністи забезпечені спеціальними захисними костюмами.

На питання, чи будуть доплачувати співробітникам лікарні за роботу в умовах коронавірусу, медик відповів: "Дуже хотілося б, але про таке не говорили. Запитали – чи готові надавати допомогу? Ми сказали, що готові. Ми підписалися, що не будемо ходити у відпустку під час розвитку ситуації в Києві, не будемо залишати свій пост, будемо відвідувати свою роботу згідно з графіком".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 24 березня підтвердили ще три випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Всього в столиці зафіксовано 31 випадок захворювання.

У Київській області зросла кількість хворих COVID-19. Станом на 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 - за добу.

Доктор медичних наук Алла Мироненко прогнозує, що коронавірус в Україні піде на спад ближче до літа, оскільки подібні віруси чутливі до сонячного світла. Однак вже восени може бути нова хвиля епідемії.

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