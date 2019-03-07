"Найкраще, що я бачила!" Українські рятувальники яскравим відео привітали з 8 Березня

Українські рятувальники оригінальним способом привітали з наступаючим 8 Березнем.

Барвисте відео привітання опублікували на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України в Києві (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Історія про те, як наші хлопці вітали нас (дівчат) зі святом весни", – сказано в повідомленні.

На відео показано, як українські рятувальники готують святкове звернення, але їм постійно хтось заважає. Те табір співаючих циган завадить записати відеозвернення. То в кадр влізе пенсіонерка, яка розпочала передвиборчу агітацію за свого кандидата. Також підліток намагався викрасти машину пожежних.

Рятувальники привітали з 8 Березня Скріншот

Рятувальники привітали з 8 Березня Скріншот

Рятувальники привітали з 8 Березня Скріншот

Рятувальники привітали з 8 Березня Скріншот

В кінці відео рятувальники показали барвистий танець з трояндами, привітавши українок зі святом 8 Березня.

Користувачі мережі оцінили таке привітання і дякували рятувальників.

"Які ви круті! Рятуєте життя і 8 березня! Краще поздоровлення, яке я бачила", "Ви молодці! Дякую за позитив і крутий настрій на весь день", "Дуже круто, особливо полковник", "Полковник кращий!", "Дуже круто", – писали в мережі.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві напівголі чоловіки незвично привітали жінок з 8 Березня.

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