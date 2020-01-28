"Записалася ще вагітною": до чого вдаються київські батьки, аби отримати місце у садочку

У Києві історія з дитсадком у приватному будинку на Куренівці, який працював без ліцензії та з порушенням санітарних норм, отримала несподівану розв'язку. Поліції довелося закрити кримінальне провадження, оскільки батьки ні на кого не скаржилися.

Тим часом у столиці почали боротьбу з підпільними садками, які є майже в кожній новобудові. Оплата за місяць там складає від 8 тис. грн.

Детальніше про те, чому не вистачає місць у державних садках, у яких районах Києва така проблема найгостріша, як просувається черга, як швидше влаштувати дитину в садок і де з'являться нові садки, – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Батьки не скаржилися

Поліція закрила кримінальне провадження за фактом незаконного утримування дітей у приватному дитячому садку, відкрите кілька днів тому за анонімним дзвінком. Про це OBOZREVATEL розповіла пресофіцерка поліції Подільського району Ганна Страшок. "З'ясувалося, що батьки привели дітей до приватного дитячого садка добровільно і претензій ні до кого не мають. Провадження було закрите, оскільки обвинувачених не було. Питання санітарної гігієни, ліцензій тощо не входять до компетенції поліції, це справа місцевих органів влади", – розповіла Страшок.

"Підпільний" дитячий садок Фото: Національна поліція України

За її словами, в поліцію надійшло анонімне повідомлення щодо незаконного утримання дітей у приватному будинку на вул. Достоєвського. "Ми мали провести перевірку, а для цього внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці поліцейські виявили 11 малолітніх, які гуляли на вулиці. Чоловік, що був поруч, при появі правоохоронців завів дітей до будинку і від спілкування відмовився. Діти перебували у так званому дитячому садку, який не має дозвільних документів і не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Перебування дітей у цьому приміщенні становить для них небезпеку. Поліція з'ясовувала, хто ці діти, чому вони там, де їхні батьки", – розповідає пресофіцерка.

Кримінальне провадження було відкрите за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років, що викликало широкий резонанс у соцмережах – тисячі коментарів, лайків та перепостів. Деякі користувачі запідозрили копів у бажанні "контролювати" садок. "Поліцейський запропонував господарям садка свої послуги охорони. Господарі не погодилися. І тоді до них прийшли з облавою", – припустив користувач Сергій Марченко.

Скріншот обговорення теми з приводу садка Facebook Сергія Марченка

Частина користувачів писала, що дитячий садок без відповідних документів – величезна загроза для дітей. "А якби їм на голову дах упав? Або всі отруїлися?" – запитує Катерина Панова. Але більшість пише, що батьки змушені звертатися до приватників через черги у державні садки. "Можна подумати, що вдома все стерильно", – пише одна з користувачок.

"В електронну чергу до садка записалася, коли була вагітна"

Проте OBOZREVATEL переконався, що така історія, як на Куренівці, могла трапитися і в інших мікрорайонах із новобудовами. Так, на Позняках, де найвища щільність населення у столиці, багато нових ЖК з будинками висотою 25 поверхів, зведення обіцяного за проєктом садка чекають уже 10 років. А місця в комунальних дошкільних закладах можна чекати по чотири роки. Але при цьому в кожному будинку є один-два приватних садки. Звісно, що працюють вони без ліцензії.

Жителі мікрорайону Позняки-4а чекають садка 10 років Фото: Леся Падалка

Мама двох малолітніх дітей Леся Падалка каже, що за проєктом у їхньому мікрорайоні мав бути садок. "Ми купували вже готову квартиру, а тим, хто інвестував у будівництво більше 10 років тому, забудовник показував гарні картинки із садком, школою і поліклінікою. Для багатьох це було мотивацією при купівлі, адже заселялися сім'ї з дітьми. Однак дитсадка немає досі, тільки місце, обгороджене парканом", – каже Леся.

З будівництвом довгоочікуваного садка складна історія. Ця земля формально належить магазину великої торговельної мережі, який, згідно з інвестдоговором, мав-таки побудувати там садок. Але жителям кажуть, що їхнє будівництво розпочнуть лише після відкриття другої черги магазину.

Цікаво, що порівняно недалеко, на Драгоманова, 1в, "Київміськбуд" ще у 2016 році побудував великий і гарний садок. Він два роки простояв не введений в експлуатацію. Але минулого літа з'ясувалося, що приміщення вже не комунальне, а приватне. У Київраді були спроби викупити садок у приватників. Але цього не відбулося. Зараз у ньому розмістилася приватна американська школа-садок із вартістю перебування, судячи з інформації на сайті школи, $12000-16000, залежно від кількості прийомів їжі.

У результаті жителі мікрорайону, який у народі називають "Мордор", вдаються до хитрощів, аби влаштувати малюка до садка. "Для старшого сина ми дочекалися місця, коли йому виповнилося чотири роки. Зараз він школяр, і це окрема тема. А молодшому сину цього року три, і черга до нього в електронному запису ще не дійшла. А ось сусідка, син якої старший за нашого на пів року, вже у садку, бо мама здогадалася записати його в чергу ще у пологовому будинку", – розповідає Леся.

А на одному з форумів мам ми знайшли історію, що жителька Позняків записалася в електронній черзі взагалі коли ще була вагітною. "Ми знали, що буде дочка, ім'я було готове. А дані свідоцтва про народження придумали. Коли донька народилася, просто поміняли її дані", – пише киянка Олександра. Але судячи з відгуків, така історія не поодинока.

У результаті жителі Позняків-4а, або Мордора, ведуть дітей у "квартирні" садки. "Насправді, у нас садків повно. Щоб ви зрозуміли – в кожній 25-поверхівці один, а то й два садки. Зазвичай беруть в оренду квартиру, все дуже добре оформляють. У нових ЖК є закрита територія для прогулянок, за дітьми добре стежать. Плата за такий садочок – щонайменше 8 тис. грн на місяць. Вони зазвичай нічого не оплачують, крім комуналки. І працюють без ліцензії", – розповідає одна з мам Олена Громова.

За даними Департаменту освіти і науки КМДА, в Дарницькому районі укомплектованість комунальних садочків складає 130 дітей на 100 місць (у 2019 році). Статистику району "обвалюють" мікрорайони Осокорки, Позняки і Харківський масив, одні з наймолодших у Києві, які динамічно розвиваються, де кілька років поспіль народжуваність була найвищою не тільки у Києві, а й по Україні.

Трохи краще у Голосіївському районі – 123 дитини на 100 місць. Але це в середньому. А в новобудовах на Теремках у жителів проблеми ті самі, що і на Позняках. А все тому, що забудовник не звів садки та школи. Хоча мав. "Садочків і шкіл у Ліко-гетто немає і не буде. 15000 нових жителів – і жодного нового садка! А, так – Лікоголдінг побудував аж один садок. 9000 грн за місяць – і ваша дитина в цьому садку! А школи... Ну, поки він не побудував. Але побудує – під вашими вікнами – 15000 у місяць за дитину", – пише на форумі місцева жителька Олена.

У Голосіївському районі киян також залишили без садків Скріншот із форуму жителів Теремків

Інші жителі її підтримують і розповідають про те, що "з боями" відвоювали у забудовника майданчик під садок. Але його так ніхто і не почав будувати. Приватники беруть тут по 9 тис. грн з дитини. Або доводиться возити дітей у старі дитсадки.

Як у районах укомплектовані садки Графіка OBOZREVATEL

У статистиці укомплектованості садків перше місце посідає Святошинський район, де у 2019 році на 100 місць припадало 133 дитини. У середньому по Києву на 100 місць у садочках припадає 120 дітей. Найкращий показник в Оболонському районі. Там на 100 місць припадає 111 дітей. Але навіть у порівняно успішних районах за кількістю місць у дитячих садах батьки змушені вдаватися до послуг "квартирних" садочків.

Відповідальність несуть мами і тата

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський каже, що у столиці почали активну боротьбу з підпільними садками, які навіть не намагалися отримати ліцензію, як виявили перевірки. Хоча ця процедура проста, а для батьків це – гарантія безпеки дітей.

За словами начальника Управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти КМДА Олени Бохно, наразі у Києві 106 приватних закладів дошкільної освіти, які отримали ліцензію і працюють у правовому полі. "Для її отримання треба подати у Центр надання додаткових освітніх послуг заяву і документи, перелік яких викладено у Постанові Кабміну №1187. Органом ліцензування є Київська міська державна адміністрація. При цьому органи влади не мають права безпідставно перевіряти діяльність приватних підприємств. Здійснювати перевірку можуть представники національної поліції на підставі звернень громадян", – сказала Бохно.

Так, для отримання ліцензії на відкриття приватного садка потрібні: копії установчих документів юрособи, основним видом діяльності якої є освітня, письмове зобов'язання про матеріально-технічне забезпечення, гарантування безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці. А також – документи про освіту та кваліфікацію керівництва садків і медичні довідки у персоналу. Перевірити наявність таких документів можуть і самі батьки.

Законодавство України не забороняє відкривати приватний садок чи надавати освітні послуги і фізичним особам-підприємцям (ФОП), яким для отримання ліцензії також необхідно подати в мерію такі самі документи. "Якщо ліцензії у ФОП немає, це вже буде вибір батьків – чи віддати таким людям дитину. Але документи все ж таки треба перевірити", – кажуть у Департаменті освіти.

З минулого року у столиці діє програма "Гроші ходять за дитиною", яка передбачає компенсацію містом витрат у приватних садках – 36 тис. грн на рік. "Але отримувати фінансування з бюджету можуть тільки ліцензовані садки. 25 таких закладів уже підписали договори з КМДА", – каже Мондрієвський. У бюджеті Києва на 2020 рік закладено на цю програму 5,1 млрд. грн.

Тим часом у КМДА прогнозують, що у 2020 році кількість дітей у комунальних садках скоротиться до 113-115 на 100 місць, і це менше, ніж у минулому році. "Статистика укомплектованості садків має тенденцію скорочуватися. Якщо у 2014 році на 100 місць претендувало 127 дітей, то вже у 2019-му – 120. Щороку кількість місць збільшується – з'являються нові садки, реконструюють старі з одночасним збільшенням місць. Крім того, у Києві зменшується народжуваність", – сказали OBOZREVATEL у Департаменті освіти.

За даними електронної системи запису дітей у комунальні садки, що діє у столиці з 2013 року, на 1 січня 2020 року зареєстровано 1890 заявок дітей-киян у віці від 3 до 6 років. При цьому вільних місць для набору 3700, але ці місця переважно у старих районах.

Незважаючи на черги, місця в садочках є Інфографіка OBOZREVATEL

За словами заступниці голови КМДА Анни Старостенко, черга ще пов'язана і з тим, що батьки хочуть віддати дітей в якісь конкретні садки, а не туди, де пропонують. "Місця є. Але ми розуміємо, що жителя Позняків навряд чи влаштує місце, наприклад, на Лісовому масиві. Але можна вчинити інакше. На сайті КМДА є освітня карта Києва з наявністю місць у садках в усіх районах. Може, варто пошукати не ближче до дому, а по дорозі на роботу. А за деякий час може з'явитися місце і у вподобаному навчальному закладі", – радить Старостенко.

За її словами, попри всі проблеми з місцями фактична наповнюваність садків щодня – не більше 60%. "Хтось хворіє, у когось з'явилася можливість потримати малюка вдома. А іноді дитини немає кілька місяців, а потім з'ясовується, що батьки переїхали, а місце за ними збереглося. А, наприклад, у Святошинському районі половину місць займають діти жителів передмістя, і не вистачає місць киянам, хоча у них пріоритет", – каже Старостенко

Згідно з даними Департаменту освіти, у 2015-2019 роках у Києві побудували шість нових садочків – два на Позняках, по одному на Осокорках, Харківському масиві, Троєщині та Деміївці. Всі вони з'явилися поблизу нових будинків. Крім того, за ці роки реконструйовано 10 дошкільних закладів у різних районах. І було створено 12035 нових місць.

Цього року, як зазначено у бюджеті Києва, у столиці планується побудувати і здати вже у серпні садок на вул. Радунській (Троєщина). Ще два садки планують модернізувати – на вул. Василя Стуса (Академмістечко) і пр. Правди (Виноградар). Також у планах реконструкція садків на Оболонському проспекті, вулицях Богатирській, Маршала Малиновського (Оболонь), на вул. Маршала Гречка (Виноградар). На це планують витратити 2 млрд. гривень.

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