Забруднення повітря в Києві: влада прояснила ситуацію

У Києві ситуація із забрудненням повітря є контрольованою, перевищення норми по викиду шкідливих речовин зафіксоване лише поблизу великих транспортних артерій.

Про це повідомив в ефірі ObozTV начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, коментуючи інформацію про нібито рекордне забрудненні повітря в Україні чадним газом (СО).

Рубан повідомив що в Києві метеорологічна служба щодня проводить у стаціонарних пунктах моніторинг концентрації СО в повітрі. За його словами, перевищення концентрації оксиду вуглецю в столиці "майже немає".

"У Києві в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту, на проспекті Перемоги, дійсно йде перевищення. Норма гранично допустимої середньодобової концентрації СО – 3 мг на метр кубічний. На проспекті Перемоги – 3,5. В інших місцях – проспект Науки, Бессарабська площа, Оболонський проспект – цей показник не досяг гранично допустимих концентрацій", – підкреслив начальник Держпродспоживслужби.

Як пояснив чиновник, в Києві найбільша загроза забруднення повітря утворюється, коли масово горять торфовища, ліси, коли люди палять листя і коли збирається занадто багато автотранспорту. За його словами, в місцях максимального скупчення автотранспорту реєструється перевищення не тільки по діоксиду вуглецю, а й по діоксиду сірки, формальдегіду, пилу, інших показниках.

"Це небезпечно, тому що формальдегіди і канцерогени можуть викликати хронічні захворювання, призводити до загострення захворювань. У місцях максимального скупчення автотранспорту небажано перебувати особам групи ризику – діти, вагітні, люди з хронічними хворобами легень. Якщо ми будемо фіксувати перевищення показників в інших місцях – парках , скверах, прибудинкових територіях – це вже дійсно загроза для здоров'я... Сьогодні у нас ситуація контрольована і погіршення стану повітря немає", – підкреслив Рубан.

Начальник Держпродспоживслужби порадив при масових забрудненнях повітря підвищити рівень вологості в приміщеннях, щоб нівелювати шкідливі речовини. Також, за його словами, в мегаполісах не слід перебувати в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.

golos.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через викиди сміттєспалювального заводу "Енергія" істотно погіршилася якість повітря.

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