Водії влаштували перегони на трасі Київ-Харків із швидкістю 206 км/год
Порушники ПДР в Києві влаштували перегони
Камери відеофіксації порушень швидкісного режиму на Київщині з різницею в дві секунди зняли автомобілі, які рухалися по трасі М03 Київ-Харків.
Водії на Range Rover розігналися до швидкості 204 і 206 км/год. Дозволена швидкість руху на даній ділянці – 110 км/год, відзначили в пресслужбі Патрульної поліції України.
"Найбільша швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи номера – AX110***. Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год, Швидкість другого була – 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в дві секунди", – йдеться в повідомленні поліції.
Порушники швидкісного режиму в Києві
Порушники швидкісного режиму в Києві
Також за добу 15 червня система зафіксувала 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.
Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. Він перевищив швидкісний режим вісім разів за день.
Порушники швидкісного режиму в Києві
Повідомлення патрульної поліції
Як повідомляв OBOZREVATEL :
на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
За підсумками перших 10 днів роботи автоматичної системи відеофіксації порушень ПДР було виплачено 7 399 штрафів на суму в 1,4 млн грн.