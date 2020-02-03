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3 лютого • оновлено в 17:43
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Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

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У понеділок, 3 лютого, до Києва прибув борт із важкопораненими на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

"До Києва прибув борт із пораненими бійцями! По Бориспільському шосе знову мчали швидкі з мигалками, поранених воїнів привезли у Центральний госпіталь, війна триває... У січні почалося серйозне загострення на фронті, 13 убитих і понад 30 поранених, тільки за останні дві доби убито медичку і поранено п'ятеро наших бійців. Це жахлива трагедія", – написала вона.

Юсупова уточнила, що здати донорську кров можна у центрі крові в самому госпіталі.

"Звіт за січень. Оплатила дві хімії воїнам з онкологією, 25 тис. і 37 тис. грн, 10 тис. і 10 тис. на підтримувальні медикаменти (Віктору та Олександру), 7 тис. рюкзак для фронтових медиків, 5400 на турнікети, 3500 і 6700 грн куртки, штани та кофти, 1800 грн для реанімації та 6 тис. на відділення, 3 тис. спецхарчування для онко + вода, йогурти, соки + ще якісь витрати. Всі чеки публікую, виходить більш ніж 100 тис. У лютому потрібно буде ще сплатити дві хімії 37 тис і 24 тис. Я дякую кожному, хто допомагає нашим захисникам, кожна копійка – це порятунок життя. Велике спасибі за візити і посилки", – додала вона, залишивши банківські реквізити для охочих допомогти.

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталія.

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Війна триває: до Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення і один був травмований у результаті бойових дій на Донбасі 2 лютого. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна Київ
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Трут кометы ссуки ...=== 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикаменты === это значит что Украина не лечит воинов света бесплатно ...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Обратите внимание на первое фото чека .... все на русском языке ...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
=== Оплатила две химии воинам с онкологией, 25 тыс. и 37 тыс. грн, 10 тыс. и 10 тыс. на поддерживающее медикамент ==== Украина даже воинов света не собирается лечить бесплатно - нет денег - сдохни ...
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