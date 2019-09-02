У центрі Києва розгулював голий "кур'єр": відео 18+

У центрі Києва на Хрещатику помітили хлопця в стрінгах, який прогулювався вулицею з кур'єрською сумкою.
Чоловік спортивної статури був навіть без взуття. Відповідне відео очевидці курйозного інциденту оприлюднили в мережі.
Хлопець гуляв, жодним чином не бентежачись через свій зовнішній вигляд, зупинявся і спілкувався з перехожими. Деякі випадкові очевидці оберталися, побачивши напівголого чоловіка.
Скрін відео
Користувачі мережі відзначили, що сумка молодого чоловіка нагадує ту, яку використовують кур'єри служби Glovo. Чи є хлопець насправді працівником цієї служби, невідомо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Бориспільська (Дарницький район) помітили напівголу жінку, що розгулювала вулицями. Вона пританцьовувала і крутилася на одному місці.
Жінкою зацікавилася поліція, однак затримувати її не стали. Замість цього поліцейські викликали швидку допомогу.
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