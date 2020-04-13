У Києво-Печерській лаврі – друга смерть через коронавірус: святиню закрили на карантин

Києво-Печерська лавра (УПЦ МП) буде закрита на карантин. У святині зафіксували вже другу смерть від коронавірусу COVID-19, а кількість підтверджених випадків перевищила 90.

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Про другу смерть OBOZREVATEL дізнався із власних джерел. А от про карантин та кількість випадків COVID-19 повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за даними джерел OBOZREVATEL, у Києво-Печерській лаврі від COVID-19 помер другий насельник – 40-річний ієродиякон Наум. Першим став 74-річний архімандрит Нектарій.

У Києво-Печерській лаврі – друга смерть через коронавірус. Ілюстрація

Кличко ж уточнив, що за останню добу у Києво-Печерській лаврі виявили 63 випадки зараження коронавірусом.

"Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин! І я звертаюся до правоохоронних органів із проханням проконтролювати дотримання цього рішення. Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Всього у лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", – заявив очільник столиці України.

Він додав, що місто 13 квітня відправить до святині мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.

Ситуацію прокоментувала і пресслужба УПЦ на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що у архімандрита Нектарія не було виявлено COVID-19, а обставини смерті ієродиякона Наума наразі невідомі.

Там також зазначили, що з 5 квітня доступ вірян на територію лаври було повністю припинено, у корпусах почали проводити дезінфекцію, а пізніше карантинні обмеження було посилено. Всі ченці, за даними УПЦ, пройшли медобстеження та, за необхідності, отримали медичну допомогу. Декілька з них потрапили у лікарні Києва.

"За повідомленням інформаційного відділу лаври, 12 квітня помер один насельник обителі – архімандрит Нектарій (Коваленко), який відроджував монастир із перших днів його відкриття у 1988 році. У лікарні, де лікувався отець Нектарій, повідомили, що він мав багато хронічних захворювань і за важкої форми пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції", – йдеться у повідомленні пресслужби.

"Сьогодні у лікарні відійшов у вічність ще один монах лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялись. Загальна кількість інфікованих коронавірусом уточнюється, оскільки всі обстеження проводяться державними медичними установами", – додали в УПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними МОЗ, у Києві і області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 496, а на території області – до 216.

Водночас мер Києва заявив про 495 випадків COVID-19 у столиці.

З'ясувалося, що серед киян, у яких за останню добу виявили коронавірус, 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.

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