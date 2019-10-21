У Києві встановили ключовий прогін Шулявського мосту: фото і відео з висоти

У Києві 20 жовтня встановив четвертий, ключовий прогін Шулявського шляхопроводу, реставрація якого супроводжувалася кількома гучними скандалами.
Його встановили над проспектом Перемоги. Кадри майже добудованого оновленого Шулявського шляхопроводу опублікували у Telegram Los Solomas (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Шулявський міст
Los Solomas
Шулявський міст
Los Solomas
Шулявський міст
Los Solomas
Шулявський міст
Los Solomas
Шулявський міст
Los Solomas
Шулявський міст
Los Solomas
Рух на шляхопроводі пообіцяли відкрити до кінця 2019 року.
Як писав OBOZREVATEL, залишки Шулявського мосту у Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.
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