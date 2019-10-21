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21 жовтня • оновлено в 15:44
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У Києві встановили ключовий прогін Шулявського мосту: фото і відео з висоти

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У Києві 20 жовтня встановив четвертий, ключовий прогін Шулявського шляхопроводу, реставрація якого супроводжувалася кількома гучними скандалами.

Його встановили над проспектом Перемоги. Кадри майже добудованого оновленого Шулявського шляхопроводу опублікували у Telegram Los Solomas (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Новини
У Києві через Шулявський міст перекриють важливий проспект
Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Шулявський міст

Шулявський міст

Los Solomas

Рух на шляхопроводі пообіцяли відкрити до кінця 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, залишки Шулявського мосту у Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Как то не впечатляет. А без экспертного мнения Медовара, так вообще тема не прокатывает.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Надеюсь Юрий Медовар лично контролирует строительство.
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