У Києві встановили ключовий прогін Шулявського мосту: фото і відео з висоти

У Києві 20 жовтня встановив четвертий, ключовий прогін Шулявського шляхопроводу, реставрація якого супроводжувалася кількома гучними скандалами.

Його встановили над проспектом Перемоги. Кадри майже добудованого оновленого Шулявського шляхопроводу опублікували у Telegram Los Solomas (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шулявський міст Los Solomas

Шулявський міст Los Solomas

Шулявський міст Los Solomas

Новини У Києві через Шулявський міст перекриють важливий проспект

Шулявський міст Los Solomas

Шулявський міст Los Solomas

Шулявський міст Los Solomas

Рух на шляхопроводі пообіцяли відкрити до кінця 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, залишки Шулявського мосту у Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.

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