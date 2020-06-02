У Києві від коронавірусу померли вже 69 осіб: свіжа статистика

Станом на ранок 2 червня коронавірус в Києві підтвердили вже у 3071 людини. З них у 28 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померли 69 (+1) пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Захворіли:

11 жінок у віці від 21 до 63 років

15 чоловіків від 29 до 80 років

2 дівчинки, яким 2 і 5 років

Одужали за добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – 8. У Деснянському і Святошинському – по 4. В Оболонському та Дарницькому – по 3 випадки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусів.

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