У Києві від коронавірусу померли вже 69 осіб: свіжа статистика

Станом на ранок 2 червня коронавірус в Києві підтвердили вже у 3071 людини. З них у 28 захворювання виявили за останню добу.
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Від COVID-19 померли 69 (+1) пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
Коронавірус у Києві
Захворіли:
11 жінок у віці від 21 до 63 років
15 чоловіків від 29 до 80 років
2 дівчинки, яким 2 і 5 років
Одужали за добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 718 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – 8. У Деснянському і Святошинському – по 4. В Оболонському та Дарницькому – по 3 випадки.
Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусів.
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