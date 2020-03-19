У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження на коронавірус COVID-19. Це вже третій хворий у столиці.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Нову статистику опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. На території області нових випадків зараження не виявили, там все ще двоє хворих.
"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі", – йдеться у повідомленні.
У Києві третя людина заразилась коронавірусом
Пацієнти були ізольовані, їм почали надавати симптоматичне лікування. Загалом в Україні зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня в Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще більш жорсткий карантин.
Станом 18 березня, в Україні кількість заражених на коронавірус громадян збільшилася до 16 осіб. У Києві все ще було двоє заражених, в області – ще стільки ж.
Першим хворим на коронавірус на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Також 18 березня з'явилася інформація про те, що в Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрес-тестів показав наявність коронавірусу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".