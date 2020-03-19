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19 березня • оновлено в 17:55
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У Києві третя людина заразилась коронавірусом

27.8т
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У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження на коронавірус COVID-19. Це вже третій хворий у столиці.

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Нову статистику опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. На території області нових випадків зараження не виявили, там все ще двоє хворих.

"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі", – йдеться у повідомленні.

У Києві третя людина заразилась коронавірусом

У Києві третя людина заразилась коронавірусом

Пацієнти були ізольовані, їм почали надавати симптоматичне лікування. Загалом в Україні зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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