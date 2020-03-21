Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин: названа дата

Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня, у зв'язку із карантином в Україні через поширення коронавірусу COVID-19.

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Розвозити будуть тільки працівників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков у коментарі під своїм дописом у Facebook.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", – написав він.

Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин. Ілюстрація

Коментар Авакова Скріншот

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