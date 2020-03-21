Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин: названа дата

Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня, у зв'язку із карантином в Україні через поширення коронавірусу COVID-19.
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Розвозити будуть тільки працівників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков у коментарі під своїм дописом у Facebook.
"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", – написав він.
Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин. Ілюстрація
Коментар Авакова
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження на смертельний коронавірус – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня в Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще більш жорсткий карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.
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Кабмін ухвадив рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві через поширення коронавірусу.
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