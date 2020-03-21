Головна Новини
21 березня • оновлено в 12:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин: названа дата

29.3т
Читати матеріал російською

Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня, у зв'язку із карантином в Україні через поширення коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Розвозити будуть тільки працівників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков у коментарі під своїм дописом у Facebook.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", – написав він.

Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин. Ілюстрація

Київ повністю зупиняє рух громадського транспорту через карантин. Ілюстрація

Коментар Авакова

Коментар Авакова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
25
14
Смішно
4
Цікаво
28
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ще нюанс, щоб у вищеназваних закладах було що продавати треба щоб працювали їх контрагенти постачальники та їх транспортно-логістична інфраструктура. Як же про це не подумали у КМДА???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
І як будуть ідентифікувати саме співробітників вищенаведених закладів?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Запоздалая,но правильная мера.Москву тоже пора на полный карантин ставить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кияни Життя столиці

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги