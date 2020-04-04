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4 квітня • оновлено в 12:17
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У Києві підтвердили 25 нових випадків зараження COVID-19: дані на 4 квітня

4.5т
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За минулу добу, 3 квітня, у Києві підтвердили 25 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

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Всього у столиці зафіксували 214 випадків зараження. Одужали 12 осіб, померло – 3, повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Хворими виявилися 15 жінок у віці від 23-х до 65-ти років і 10 чоловіків у віці від 17-ти до 68-ми років. Серед заражених двоє медиків.

COVID-19 в Києві

COVID-19 в Києві

Facebook Віталій Кличко.

"10 пацієнтів були госпіталізовані у столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", – додав Кличко.

COVID-19 у Києві

COVID-19 у Києві

Facebook Віталій Кличко.

Кількість хворих по районам Києва:

  • Голосіївський +3

  • Дарницький +1

  • Деснянський +2

  • Дніпровський +4

  • Оболонський +3

  • Печерський +3

  • Подільський +4

  • Святошинський +1

  • Солом'янський +2

  • Шевченківський +2

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування коронавірусів COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, вам для информации: Испанские власти запросили контакты российских производителей медоборудования и санитарных материалов, однако официально не обращались к Москве за помощью в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве. "Испанская сторона обратилась к российским властям с просьбой предоставить ей контакты российских производителей медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Отметим, что в посольство время от времени поступают также письма российских предприятий, готовых сотрудничать с испанцами в указанной сфере", – заявили в диппредставительстве. _____ .
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