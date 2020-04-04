У Києві підтвердили 25 нових випадків зараження COVID-19: дані на 4 квітня

За минулу добу, 3 квітня, у Києві підтвердили 25 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
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Всього у столиці зафіксували 214 випадків зараження. Одужали 12 осіб, померло – 3, повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.
Хворими виявилися 15 жінок у віці від 23-х до 65-ти років і 10 чоловіків у віці від 17-ти до 68-ми років. Серед заражених двоє медиків.
COVID-19 в Києві
Facebook Віталій Кличко.
"10 пацієнтів були госпіталізовані у столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", – додав Кличко.
COVID-19 у Києві
Facebook Віталій Кличко.
Кількість хворих по районам Києва:
Голосіївський +3
Дарницький +1
Деснянський +2
Дніпровський +4
Оболонський +3
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +1
Солом'янський +2
Шевченківський +2
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування коронавірусів COVID-19.
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