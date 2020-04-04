У Києві підтвердили 25 нових випадків зараження COVID-19: дані на 4 квітня

За минулу добу, 3 квітня, у Києві підтвердили 25 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

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Всього у столиці зафіксували 214 випадків зараження. Одужали 12 осіб, померло – 3, повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Хворими виявилися 15 жінок у віці від 23-х до 65-ти років і 10 чоловіків у віці від 17-ти до 68-ми років. Серед заражених двоє медиків.

COVID-19 в Києві Facebook Віталій Кличко.

"10 пацієнтів були госпіталізовані у столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", – додав Кличко.

COVID-19 у Києві Facebook Віталій Кличко.

Кількість хворих по районам Києва:

Голосіївський +3

Дарницький +1

Деснянський +2

Дніпровський +4

Оболонський +3

Печерський +3

Подільський +4

Святошинський +1

Солом'янський +2

Шевченківський +2

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування коронавірусів COVID-19.

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