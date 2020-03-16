У Києві – два перші випадки коронавірусу

У Києві в понеділок, 16 березня, були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.

Інформацію підтвердило МОЗ України на сторінці у Facebook. Пацієнти ізольовані, їм проводиться симптоматичне лікування.

Один із інфікованих нещодавно повернувся з Франції.

Коронавірус у Києві. Ілюстрація

Так, в Україні вже 7 підтверджених випадків COVID-19 (одна пацієнтка померла).

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL:

У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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