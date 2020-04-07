У Києві добудували новий корпус "Охматдиту": опубліковано приголомшливе відео

У Києві завершили будівництво нового корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши приголомшливе відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, основні будівельні роботи в новому корпусі завершилися ще 1 квітня, залишилося лише доставити та підключити медичне обладнання. Офіційне відкриття планують здійснити 1 червня – до Дня захисту дітей.

У Києві добудували новий корпус "Охматдиту" Скриншот

"Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо, коли йдеться про дітей", – підкреслив Зеленський.

"Новенький корпус "Охматдиту" – прямий приклад того, як має працювати "Велике будівництво". Українські лікарні повинні бути саме такими", – додав глава держави.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві лікарі з "Охматдиту" зробили унікальну операцію з видалення пухлини стовбура головного мозку в підлітка.

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