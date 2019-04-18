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/Життя столиці

У Києві через дебати можуть обмежити рух: перелік вулиць

1.1тЧитати матеріал російською

У Києві 18 і 19 квітня через проведення дебатів між кандидатами у президенти країни можуть обмежити пересування.

Обмеження діятимуть на автошляхах, що проходять поблизу НСК "Олімпійський". Перелік вулиць опублікували на сторінці Управління державної охорони у Facebook.

Це, зокрема: Троїцька площа, площа біля квиткових кас "Палац спорту", вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейною до Саксаганського), вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадною до перехрестя з вул. Шота Руставелі), вул. Жилянська (від перехрестя з Жилянською до вул. Саксаганського), провулок Госпітальний (від НСК до провулка Лабораторного), вул. Ділова (від перехрестя з Великою Васильківською до перехрестя з Тютюнника), вул. Тютюнника (від перехрестя з вул. Діловою до вул. Федорова).

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Обмеження руху можуть діяти з 18:00 18 квітня до завершення заходів.

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

Цензор.нет

Як писав OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко погодився розпочати дебати зі своїм опонентом на виборах Володимиром Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00.

Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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