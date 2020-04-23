У гуртожитку на Київщині підтвердили майже 80 випадків COVID-19: серед хворих – багато дітей

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де трапився спалах коронавірусу COVID-19, станом на ранок 23 квітня підтвердили 78 випадків цього захворювання, зокрема 16 – у дітей.
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Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. Вранці Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" завершила ПЛР-тестування мешканців цього гуртожитку.
Так, загалом було перевірено 224 зразки біологічного матеріалу. У результаті підтвердили 78 випадків COVID-19, зокрема 16 – у дітей до 17 років. Серед заражених – двоє працівників гуртожитку.
У гуртожитку на Київщині підтвердили майже 80 випадків COVID-19. Ілюстрація
Три пацієнти станом на 23 квітня перебували у лікарні, решта – на самоізоляції за місцем проживання. Також було обстежено четверо працівників поліції та медичну сестру – аналізи виявилися негативними.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
У гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилося 37 осіб, двоє загинули.
З'явилась інформація, що тести на коронавірус у гуртожитку Вишневого почали робити тільки через майже тиждень після першої смерті.
Вранці 22 квітня заступник міського голови Георгій Майсурадзе заявив, що два блоки закладу замкнулися та не допускали до себе нікого, зокрема й поліцію.
22 квітня в гуртожитку міста Вишневе COVID-19 виявили ще у 12 осіб, шестеро з яких – діти.
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