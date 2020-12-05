Скандал з російськими іграшками на фабриці у Києві отримав продовження

В суботу, 5 грудня, на Клавдієвську фабрику ялинкових іграшок, яка потрапила в скандал з новорічними прикрасами для Росії, приїхали ветерани АТО.

Чоловіки вимагали у власника показати іграшки з написом "Армія Росії" і контракт з РФ. Відповідне відео опублікували на сторінці "360 Новини" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Власник фабрики розповів, що у нього є контракт з Росією, проте закон цього не забороняє.

"Це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, більше мільйона в бюджет", – заявив власник.

"А я так не вважаю. Я кинув роботу і пішов воювати", – відповів йому один з ветеранів АТО.

На підприємстві побувала поліція, взяла пояснення у керівництва, а також вилучила 75 розбитих прикрас з російською символікою.

Співробітник фабрики пояснив, як почався скандал з ялинковими іграшками. За його словами "Стране", це сталося під час індивідуальної екскурсії. Чотири людини почали знімати продукцію фабрики в цеху і лаятися.

"Прийшли четверо людей, замовили екскурсію. Все було зазвичай, як завжди. Ми повели в цех, де працюють художники, але ми не дозволяємо там знімати, щоб не порушувати авторські права замовника. Вони зайшли, почали знімати. Коли їм зробили зауваження, у відповідь посипалися образи, хейт, загрози. Вони почали наїжджати на художників, екскурсовода, намагалися задиратися до охоронця. Це ненормально...", – розповів співробітник фабрики.

На думку іншої працівниці, те, що фабрика виконувала замовлення для Росії – абсолютно нормально.

"Наша фабрика поставляє іграшки багатьом країнам. Тому я вважаю, що це абсолютно нормально ", – заявила Ганна в коментарі "Стране".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Київській області Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок робила новорічні прикраси для армії Росії. Відео з підприємства опублікували в мережі. На записі показано, як одна з працівниць фабрики розписує ялинкові кулі, де нанесена символіка російської армії.