Дружина померлого від коронавірусу COVID-19 30-річного киянина розповіла, який перебіг мала хвороба від початку до трагічного кінця.

Так, 19 березня Валерія В'юшина в Instagram повідомила, що її чоловіку Кирилу поставили діагноз двостороння пневмонія. Пацієнта доставили в реанімацію та підключили до апаратів.

"Ось такий вердикт на сьогодні. Три швидкі, і жодна з них не діагностувала, зокрема приватна, і навіть не постаралася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, без упину! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидьте три дні, пийте противірусне", – написала вона.

У Києві від COVID-19 помер 30-річний чоловік

Дівчина розповіла, що вони самі наполягли на госпіталізації. Вони прибули до четвертої міської лікарні, де їм провели комп'ютерну томографію, яка й показала двосторонню пневмонію.

"Качають його в реанімації другу добу, я пишу й ридаю. Спасибі лікарям, що так стежать за ним. Нон-стопом роблять процедури. Щиро сподіваюся, що все минеться. Зробили тест на коронавірус, негативний. Весь персонал шалено уважний, і це мені дає сили не скиснути остаточно", – писала Валерія.

23 березня в соцмережі дівчина повідомила, що її "світ розірвався". Вона постійно перебуває в лікарні, і це "зводить її з розуму".

"Я не можу їсти, я не можу пити, я просто повільно сходжу з розуму. Мені треба бути сильною, я знаю, що тільки це і лікарі можуть врятувати його. Я молюся щодня, щоночі, я готова зробити все, щоб тільки він жив. Нікому не побажаю того, що переживає зараз моя і його сім'я. Друзі, гроші, сварки, понти, характер – все засовуйте собі в дупу, тому що дорожче, ніж життя, немає в цьому світі нічого", – ділилася особистим В'юшина.

24 березня вона повідомила, що чоловіка з підозрою на коронавірус перевезли в Інститут серця.

"Ця пневмонія зжирає легені буквально за дні. Допомога таким пацієнтам потрібна невідкладна, екстрена й постійна. Працювати з такими пацієнтами – справді ризик", – пояснила Валерія.

Також вона опублікувала відео, де заслужений лікар України, кардіохірург і директор Інституту серця Тодуров Борис показав, яке екіпірування повинен мати персонал для роботи з одним хворим.

"В середньому для на одного хворого випадає бригада лікарів, ці захисні костюми необхідно змінювати раз на декілька годин, в середньому це 30-40 костюмів на день", – написала В'юшина.

Попри всі зусилля лікарів чоловік помер від коронавірусу в Олександрівській лікарні Києва. Похорон призначено на 7 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 квітня в Україні заразилися 1319 осіб, померло 38.

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