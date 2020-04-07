Дружина померлого від коронавірусу COVID-19 30-річного киянина розповіла, який перебіг мала хвороба від початку до трагічного кінця.
Так, 19 березня Валерія В'юшина в Instagram повідомила, що її чоловіку Кирилу поставили діагноз двостороння пневмонія. Пацієнта доставили в реанімацію та підключили до апаратів.
"Ось такий вердикт на сьогодні. Три швидкі, і жодна з них не діагностувала, зокрема приватна, і навіть не постаралася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, без упину! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидьте три дні, пийте противірусне", – написала вона.
У Києві від COVID-19 помер 30-річний чоловік
Дівчина розповіла, що вони самі наполягли на госпіталізації. Вони прибули до четвертої міської лікарні, де їм провели комп'ютерну томографію, яка й показала двосторонню пневмонію.
"Качають його в реанімації другу добу, я пишу й ридаю. Спасибі лікарям, що так стежать за ним. Нон-стопом роблять процедури. Щиро сподіваюся, що все минеться. Зробили тест на коронавірус, негативний. Весь персонал шалено уважний, і це мені дає сили не скиснути остаточно", – писала Валерія.
23 березня в соцмережі дівчина повідомила, що її "світ розірвався". Вона постійно перебуває в лікарні, і це "зводить її з розуму".
"Я не можу їсти, я не можу пити, я просто повільно сходжу з розуму. Мені треба бути сильною, я знаю, що тільки це і лікарі можуть врятувати його. Я молюся щодня, щоночі, я готова зробити все, щоб тільки він жив. Нікому не побажаю того, що переживає зараз моя і його сім'я. Друзі, гроші, сварки, понти, характер – все засовуйте собі в дупу, тому що дорожче, ніж життя, немає в цьому світі нічого", – ділилася особистим В'юшина.
24 березня вона повідомила, що чоловіка з підозрою на коронавірус перевезли в Інститут серця.
"Ця пневмонія зжирає легені буквально за дні. Допомога таким пацієнтам потрібна невідкладна, екстрена й постійна. Працювати з такими пацієнтами – справді ризик", – пояснила Валерія.
Також вона опублікувала відео, де заслужений лікар України, кардіохірург і директор Інституту серця Тодуров Борис показав, яке екіпірування повинен мати персонал для роботи з одним хворим.
"В середньому для на одного хворого випадає бригада лікарів, ці захисні костюми необхідно змінювати раз на декілька годин, в середньому це 30-40 костюмів на день", – написала В'юшина.
Попри всі зусилля лікарів чоловік помер від коронавірусу в Олександрівській лікарні Києва. Похорон призначено на 7 квітня.
Пневмонія - найстрашніше ускладнення коронавируса. ⠀ Ця пневмонія зжирає легкі буквально за дні. Допомога таким пацієнта потрібна невідкладна, екстрена і постійна. Працювати з такими пацієнтами - дійсно ризик. ⠀ У нас вийшло транспортувати Кирила в Інститут Серця. Це означає, що у нас тепер є шанс, тому що тут хоч є те обладнання, яке так нам було необхідно! ⠀ Але тепер лікарі Інституту Серця так само потребують захисту. У своєму відео Тодуров Борис Михайлович @borys_todurov - заслужений лікар України, кардіо-хірург і директор Інституту серця, розповів і показав, яка екіпірування повинна бути у докторів для роботи з 1 хворим. ⠀ В середньому для на 1 хворого припадає бригада лікарів, ці захисні костюми необхідно міняти раз в декілька годин, в середньому це 30-40 костюмів в день. ⠀ А в інституті ж далеко на 1 хворий ... ⠀ Борис Михайлович, я і Інститут Серця просить всіх, хто може - допомогти з придбанням костюмів і засобів захисту для персоналу Інституту Серця. ⠀ Зробити це можна так: Благодійний фонд Інституту серця "Серце на долоні": АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва МФО банку: 320649 IBAN Code UA55 320649 00000 26001060714855 UAH (гривня) едро 37432793
З січня місяця фіксуються вірусні пневмонії в українців. ⠀ Але! Діагнозу немає, лікуємо пневмонію. ⠀ Зараз порівнюючи кт надіслані заражених з інших країн медики бачать однакові клінічні Картини. ⠀ В результаті у нас переповнені інфекціонки, а коронавірус ставлять одиницям. ⠀ Експрес тест не дає результату точного, в основному це негативний! ⠀ Ми чекаємо наших результатів ПЛР, тоді ми зможемо вже розуміти повну картину. ⠀ Але за п'ять днів таке запалення. І 30 річний мужик виявляється під апаратами в реанімації!
Двостороння пневмонія, реанімація, лежить під апаратами. ⠀ Ось такий вердикт на сьогоднішній день. Три швидкі і жодна з них не діагностувала, приватна в тому числі, і навіть не намагалася !! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, не перестаючи! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв ще посидьте три дні і пийте противірусну !!!!! ⠀ Ми наполягли і нас забрали, думаєте йому збили температуру перед тим як змусити спуститися пройти і сісти в карету швидкої? Ні! Він ледве дійшов. А тепер лежить і йому заборонили рухатися! Нас привезли в четверту лікарню і почали обстежувати. Я знала, що рентген може не показати повну картину і наполягла на КТ. І все, там жесть хлопці. Двухстороння жорстка пневмонія. Стан між середнім і важким. Слава Богу, що ми не послухали швидку, а приїхали! ⠀ Качають його в реанімації другу добу, я пишу і ридаю. Спасибі лікарям, що так стежать за ним, спасибі @ninaradzievskaya що сказала куди звернутися. Нон-стопом роблять процедури😭 Щиро сподіваюся, що все обійдеться. Зробили тест на коронавірус, негативний. Весь персонал шалено уважний і це мені дає сили не скиснути остаточно. ⠀ Спілкувалася з головлікарем, вона контролює стан кожного пацієнта. Тому залишається сподіватися на те, що він сильний і впорається! ⠀ Але скажіть будь ласка, як за п'ять днів у здорового молодого мужика могла розвинутися ось така пневмонія і жодна швидка навіть не запідозрила або просто не хотіла розбиратися ???? ⠀ Тому, якщо у вас навіть другу добу температура під 40 і кашель, кричіть і сурми !!
До і після ⠀ Світ розірвався. І ці двері інтенсивної терапії яка відділяє мене від самого рідного в моєму житті людини просто зводить мене з розуму. ⠀ Я не можу їсти, я не можу пити, я просто повільно сходжу з розуму. Мені треба бути сильною і я знаю, що тільки це і лікарі можуть врятувати його. Я молюся щодня, щоночі, я готова зробити все щоб тільки він жив. ⠀ Нікому не побажаю того, що переживає зараз моя і його сім'я. Друзі, гроші, сварки, понти, характер, все засовуйте собі в жопу, тому що дорожче, ніж життя немає в цьому світі нічого. ⠀ Моліться за нас, він сильний! Він зможе!!!! Шанси є !!! ⠀ Прошу вас🙏я роблю все. Не пишіть мені "як він", не дзвоніть. Мені від цього ще гірше. ⠀ Гроші зібрані на лікарню йдуть тільки лікарні! Я своє горе витягну сама! Я хочу допомогти вам!!! Ми хочемо допомогти вам! Щоб в скрутну годину ви були забезпечені всім, для вашого ж порятунку! @ coronavirus.kyiv 🙏 ⠀ І вибачте, але Сторіс знімати не хочу, пости робити теж.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 квітня в Україні заразилися 1319 осіб, померло 38.
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