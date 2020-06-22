Камери відеофіксації порушень в Києві 20 червня зафіксували 27 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Рекордсменом перевищення швидкісного режиму став водій на Skoda Octavia А7 з державним номером BA779***. Він розігнався до 204 км/год на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

На вказаній ділянці дозволена швидкість 110 км/год. Найбільшу кількість разів за день швидкісний режим в столиці порушував автомобіль Skoda Octavia з держномером AA522***. Водій потрапив на камери вісім разів.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Порушив 8 разів за день: у Києві показали фото рекордсменів перевищення швидкості

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