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Порушив 8 разів за день: у Києві показали фото рекордсменів перевищення швидкості

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
2,9 т.
У Києві показали фото порушників швидкісного режиму

У Києві показали фото порушників швидкісного режиму

Камери відеофіксації порушень в Києві 20 червня зафіксували 27 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Рекордсменом перевищення швидкісного режиму став водій на Skoda Octavia А7 з державним номером BA779***. Він розігнався до 204 км/год на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Порушники швидкісного режиму в Києві

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

На вказаній ділянці дозволена швидкість 110 км/год. Найбільшу кількість разів за день швидкісний режим в столиці порушував автомобіль Skoda Octavia з держномером AA522***. Водій потрапив на камери вісім разів.

Порушники швидкісного режиму в Києві

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Порушив 8 разів за день: у Києві показали фото рекордсменів перевищення швидкості

Порушив 8 разів за день: у Києві показали фото рекордсменів перевищення швидкості

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • За підсумками перших 10 днів роботи автоматичної системи відеофіксації порушень ПДР було виплачено 7 399 штрафів на суму в 1,4 млн грн.

  • Водії влаштували гонки на трасі Київ – Харків зі швидкістю 206 км/год

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