Не Зеленський: розкрито ім'я незнайомця на даху Ради

Чоловік, який був помічений на куполі Верховної Ради в Києві, виявився колишнім помічником спікера парламенту Андрія Парубія. Його ім'я – Петро Боднар.
Його фото разом із жінкою на даху ВР опублікувала на своїй сторінці у Facebook Аліса Юрченко. Імен загадкової пари вона не розкрила, однак, за інформацією OBOZREVATEL, Боднар перебував там разом із главою секретаріату Парубія Тетяною Подільською.
"Поки ми у Facebook хейтимо, хтось влаштовує побачення на даху парламенту. Уже передчуваю, як захейтять цих двох", – підписала вона фото.
Пара на даху
Facebook Alisa Yurchenko
Пара на даху
Facebook Alisa Yurchenko
На перших опублікованих знімках було видно тільки чоловіка, і користувачі соцмереж припустили, що незнайомцем може бути президент України Володимир Зеленський, який записує ефектне відео на даху Ради.
Петро Боднар
Тетяна Подольська
Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленського звинуватили в дивній поведінці на нараді в Закарпатській митниці. Багато користувачів мережі почали стверджувати, що Зеленський нібито вжив наркотики.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".