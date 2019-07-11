Не Зеленський: розкрито ім'я незнайомця на даху Ради

Чоловік, який був помічений на куполі Верховної Ради в Києві, виявився колишнім помічником спікера парламенту Андрія Парубія. Його ім'я – Петро Боднар.

Його фото разом із жінкою на даху ВР опублікувала на своїй сторінці у Facebook Аліса Юрченко. Імен загадкової пари вона не розкрила, однак, за інформацією OBOZREVATEL, Боднар перебував там разом із главою секретаріату Парубія Тетяною Подільською.

"Поки ми у Facebook хейтимо, хтось влаштовує побачення на даху парламенту. Уже передчуваю, як захейтять цих двох", – підписала вона фото.

Пара на даху Facebook Alisa Yurchenko

Пара на даху Facebook Alisa Yurchenko

На перших опублікованих знімках було видно тільки чоловіка, і користувачі соцмереж припустили, що незнайомцем може бути президент України Володимир Зеленський, який записує ефектне відео на даху Ради.

Петро Боднар Facebook

Тетяна Подольська Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленського звинуватили в дивній поведінці на нараді в Закарпатській митниці. Багато користувачів мережі почали стверджувати, що Зеленський нібито вжив наркотики.

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