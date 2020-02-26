На випадок коронавірусу в Києві підготовлені шість лікарень

На випадок спалаху коронавірусу COVID-2019 чи іншої небезпечної інфекції в Києві визначено шість госпітальних баз: три дорослих і три дитячих.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його даними, всього в столиці понад 500 койко-місць для інфекційних хворих.

"Все бази забезпечені інфекційними боксами, санітарним одягом, спеціальними пристроями, зокрема реанімаційними. Що стосується койко-фонду, то в Києві понад 500 койко-місць тільки для хворих на небезпечні захворювання", – зазначив Рубан.

За його словами, підготовка інфекційних стаціонарів і навчання медичних працівників зараз проводиться в штатному режимі.

"Україна зустрічала і пандемічний грип, і SARS, і Ебола. Медична сфера знає, як боротися з такими хворобами", – наголосив він.

При цьому Рубан додав, що населенню необхідно роз'яснювати ситуацію з коронавірусом.

"Коронавірусу не варто так боятися, як озвучується в деяких ЗМІ. Так, це агресивний збудник, новий збудник, але ми вже спостерігаємо стабілізацію ситуації і зниження захворюваності в Китаї", – нагадав фахівець.

Глава Держпродспоживслужби звернув увагу на рівень захворюваності на грип А та попередив, що сьогодні він більш небезпечний для українців.

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Як писав OBOZREVATEL, всього з початку епідеміологічного сезону (в жовтні 2019 роки) від ускладнень, викликаних грипом, в Україні померли майже 40 осіб.

Жертвами нового коронавірусу, що спалахнув в китайському місті Ухань, станом на 26 лютого стали понад 2700 осіб. Всього захворіли понад 78 тисяч, і майже 30 тисяч з них вже вилікувалися. Таким чином смертність від коронавірусу, за підрахунками вчених, становить від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за його межами.

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