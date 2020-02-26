Головна Новини
26 лютого • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

На випадок коронавірусу в Києві підготовлені шість лікарень

1.1т
Читати матеріал російською

На випадок спалаху коронавірусу COVID-2019 чи іншої небезпечної інфекції в Києві визначено шість госпітальних баз: три дорослих і три дитячих.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його даними, всього в столиці понад 500 койко-місць для інфекційних хворих.

"Все бази забезпечені інфекційними боксами, санітарним одягом, спеціальними пристроями, зокрема реанімаційними. Що стосується койко-фонду, то в Києві понад 500 койко-місць тільки для хворих на небезпечні захворювання", – зазначив Рубан.

За його словами, підготовка інфекційних стаціонарів і навчання медичних працівників зараз проводиться в штатному режимі.

"Україна зустрічала і пандемічний грип, і SARS, і Ебола. Медична сфера знає, як боротися з такими хворобами", – наголосив він.

Новини
Без паніки! Чого не варто робити, щоб не заразитися коронавірусом. Лікарі дали поради

При цьому Рубан додав, що населенню необхідно роз'яснювати ситуацію з коронавірусом.

"Коронавірусу не варто так боятися, як озвучується в деяких ЗМІ. Так, це агресивний збудник, новий збудник, але ми вже спостерігаємо стабілізацію ситуації і зниження захворюваності в Китаї", – нагадав фахівець.

Глава Держпродспоживслужби звернув увагу на рівень захворюваності на грип А та попередив, що сьогодні він більш небезпечний для українців.

У Китаї та США розробляють нові ліки проти коронавірусної пневмонії

У Китаї та США розробляють нові ліки проти коронавірусної пневмонії

russian.news.cn

Як писав OBOZREVATEL, всього з початку епідеміологічного сезону (в жовтні 2019 роки) від ускладнень, викликаних грипом, в Україні померли майже 40 осіб.

Жертвами нового коронавірусу, що спалахнув в китайському місті Ухань, станом на 26 лютого стали понад 2700 осіб. Всього захворіли понад 78 тисяч, і майже 30 тисяч з них вже вилікувалися. Таким чином смертність від коронавірусу, за підрахунками вчених, становить від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за його межами.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 21:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна Київ
Теги
вірус Госпотребслужба
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги