Коронавірусом у Києві заразилися вже понад 35 тисяч осіб

За минулу добу, 27 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 563 особи. У Київській області зафіксували 309 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 35 450 осіб, в області – 15 465 хворих.

Померла від COVID-19 в Києві всього 721 людина (+15 за добу), вилікувалися 12 146 пацієнтів (+221). Продовжують боротися з вірусом 22 583 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 363 075 випадків коронавірусної інфекції. З них 7474 – виявлені за минулу добу.