Коли у Києві вимкнуть опалення: Кличко назвав терміни

У Києві опалювальний сезон може закінчитися уже вкінці поточного тижня (тобто до 5 квітня).

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 30 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За нормативами, ми можемо вимикати опалення, коли середньодобова температура буде не нижче +8 градусів. До четверга у нас вночі, за прогнозом, очікується мінусова температура. А далі – вже має суттєво потеплішати. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон у місті", – пояснив очільник Києва.

Опалення у Києві. Ілюстрація

Кличко додав, що школи, дитсадки та деякі адміністративні установи у столиці України відімкнули від опалення раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що у будинках із горизонтальним розведенням системи опалення 100% помешкань слід обладнати індивідуальними (поквартирними) лічильниками тепла й регуляторами на радіаторні батареї, щоб суми в платіжках знизилися.

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