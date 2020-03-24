Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства внутрішніх справ України та попросив посилити контроль за дотриманням жителями міста карантину через коронавірус COVID-19, а ще за підприємствами, які не перевели працівників на дистанційну роботу.

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Про це чиновник розповів під час брифінгу 24 березня, трансляцію якого вела КМДА на Youtube-каналі. Він відзначив, що останніми днями спецрейсами з-за кордону прибували десятки тисяч українців, більшість – до аеропорту "Бориспіль", інші – на залізничний вокзал Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рішення про повернення українських громадян ухвалювало Міністерство закордонних справ України. А з проблемою потенційно інфікованих людей на вулицях і загрозою швидкого розповсюдження інфекції столиця залишається сам-на-сам", – заявив Кличко.

Кличко закликав МВС вивести на вулиці Києва більше поліції через карантин. Ілюстрація

Він додав, що всі профільні державні органи повинні долучитися до контролю за станом здоров'я людей, які прибувають. Українців, за його словами, необхідно інформувати про двотижневу самоізоляцію і відповідальність за порушення такого зобов'язання.

"На сьогодні відбувається безконтрольний імпорт інфекції у столицю. Окремо я звертаюся до МВС – посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також підприємствами та установами за виконання ними заходів щодо організації дистанційної роботи своїх співробітників", – підкреслив Кличко.

За словами чиновника, у столиці коронавірус підтверджено у 28 осіб. Переважна більшість киян, що захворіли, привезли інфекцію з поїздок закордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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