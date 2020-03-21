Кличко терміново звернувся до киян через жорсткий карантин

Мер Києва Віталій Кличко у суботу, 21 березня, терміново звернувся до жителів міста у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу.

Він заявив, що місто повинне ввести більш суворі обмеження. Пряму трансляцію вела КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Кличко розповів, що у столиці буде зупинено рух громадського транспорту. Їздити ним зможуть лише люди, які забезпечують життєдіяльніть столиці. Про це раніше вже говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Тому з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, на стратегічних підприємствах", – заявив мер міста.

За його словами, для таких перевезень вже розроблені маршрути громадського транспорту, схему яких буде опубліковано 21 березня.

"Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду в міському транспорті. Такі перепустки ми зараз передаємо у всі необхідні підприємства", – підкреслив Кличко.

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