Київ втратив найвідоміший атракціон: як це сталося

У Києві вночі 7 червня демонтували канатну дорогу над Дніпром, яка раніше потрапила в гучний скандал через проблеми з безпекою.

Розпорядження на ліквідацію атракціону видали в КМДА, передає "Інформатор".

Демонтаж проводили співробітники КП "Київблагоустрій", а безпеку робіт забезпечувала поліція.

"Патрульні перекривали рух транспорту на Парковій дорозі і на Наддніпрянському шосе. Також на воді чергував поліцейський катер і обмежував рух суден в зоні падіння тросів", - повідомили у виданні.

Нагадаємо, що проїхатися на тролеї можна було від Арки Дружби народів до Труханового острова. В кінці травня з'явилася інформація про те, що з канатної дороги зірвався і впав чоловік. Власники атракціону заявили, що це неправда і він повністю безпечний. Також вони запевнили, що у них є вся дозвільна документація, проте це виявилося брехнею.

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