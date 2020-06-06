Київ встановив новий антирекорд щодо COVID-19: статистика на 6 червня

У Києві станом на 6 червня COVID-19 заразилися ще 83 людини, в тому числі 11 медиків. При цьому одужали 12 пацієнтів і двоє померли.

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Госпіталізовано 25 осіб, що є чи не найбільшою кількістю з початку епідемії, повідомив у Telergam мер столиці Віталій Кличко.

Серед захворілих 41 жінка віком від 19 до 79 років і 38 чоловіків віком від 18 до 82 років, а також 10-річна дівчинка і троє хлопчиків (8, 10 і 13 років).

Найбільше інфікованих в Солом'янському районі – 19 осіб. У Деснянському – 17 випадків, в Дарницькому і Дніпровському – по 10.

"Всього в лікарнях лікуються 205 пацієнтів, в тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані, троє – на апаратах ШВЛ. Ще 67 людей перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус, серед них 8 дітей", – додав Кличко.

За час епідемії в столиці заразилися 3 375 осіб, з яких 888 одужали і 75 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Києві було зафіксовано 82 випадки зараження коронавірусів.

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