Головна Новини
6 червня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ встановив новий антирекорд щодо COVID-19: статистика на 6 червня

1.1т
Читати матеріал російською

У Києві станом на 6 червня COVID-19 заразилися ще 83 людини, в тому числі 11 медиків. При цьому одужали 12 пацієнтів і двоє померли.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Госпіталізовано 25 осіб, що є чи не найбільшою кількістю з початку епідемії, повідомив у Telergam мер столиці Віталій Кличко.

Київ встановив новий антирекорд щодо COVID-19: статистика на 6 червня

Серед захворілих 41 жінка віком від 19 до 79 років і 38 чоловіків віком від 18 до 82 років, а також 10-річна дівчинка і троє хлопчиків (8, 10 і 13 років).

Найбільше інфікованих в Солом'янському районі – 19 осіб. У Деснянському – 17 випадків, в Дарницькому і Дніпровському – по 10.

"Всього в лікарнях лікуються 205 пацієнтів, в тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані, троє – на апаратах ШВЛ. Ще 67 людей перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус, серед них 8 дітей", – додав Кличко.

За час епідемії в столиці заразилися 3 375 осіб, з яких 888 одужали і 75 померли.

Київ встановив новий антирекорд щодо COVID-19: статистика на 6 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Києві було зафіксовано 82 випадки зараження коронавірусів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 514.

    Вилікувалися: 11 812. Померли: 777.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Японський лікар спрогнозував масштабну другу хвилю COVID-19: заражених буде більше.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги