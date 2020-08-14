Київ потрапив до "жовтої" зони карантину: що зміниться

У Києві з понеділка, 17 серпня, почне діяти карантин "жовтої" зони.

Річ у тому, що в Україні змінили поділ на карантинні зони. Відповідний їх перелік із населеними пунктами опублікував на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Раніше під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що саме передбачає кожна із зон. Наприклад, "зелена", у якій Київ перебуватиме до 17 серпня, дозволяє перебування у громадських будівлях лише у масках або респіраторах, проведення масових заходів за умови не більш ніж одна людина на 5 кв.м, кінотеатри із заповненістю на 50%, а також перевезення пасажирів у громадському транспорті тільки в межах сидячих місць.

Водночас "жовта" зона, куди столиця потрапить із 17 серпня, передбачає обмеження "зеленої", а також забороняє відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили поділ на карантинні зони, внісши до "червоної" деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.