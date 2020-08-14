Посилення карантину в Києві із 17 серпня: Кличко детально пояснив, що заборонять

Київ з понеділка, 17 серпня, перейде із "зеленої" у "жовту" зону карантину. Мер столиці Віталій Кличко перелічив обмеження, які діятимуть у місті.

Про посилення карантину Кличко розповів під час брифінгу 14 серпня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що рішення про потрапляння столиці до "жовтої" зони ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%", – пояснив він.

Які обмеження діятимуть у Києві із 17 серпня:

заборонено перебування у громадських спорудах, транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;

не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації;

проведення масових заходів можливе за участі не більш ніж однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території;

організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра, якщо розміщення відбувається стоячи;

заповненість залів кінотеатрів і закладів культури – не більш ніж за 50% місць;

громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів лише в кількості місць для сидіння.

"Такі, ситуація неприємна і непроста. Київ готує медзаклади другої хвилі для приймання та лікування хворих на коронавірус. Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко поширюватиметься вірус. Тому не треба ігнорувати правила, дотримуватись їх нескладно, але важливо", – підкреслив Кличко.

Що ще важливо знати

Загалом Україну було поділено на чотири карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Вони обираються для населених пунктів, зважаючи на епідситуацію. Кожна із зон має свої обмеження. Найслабші запроваджуються у "зеленій", а найбільш жорсткі – у "червоній" відповідно.

Раніше під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що "зелена" зона, у якій Київ перебуватиме до 17 серпня, дозволяє перебування у громадських будівлях лише у масках або респіраторах, проведення масових заходів за умови не більш ніж одна людина на 5 кв.м, кінотеатри із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті тільки в межах сидячих місць.

Водночас, за його словами, "жовта" зона, куди столиця потрапить із 17 серпня, передбачає обмеження "зеленої", а також забороняє відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до “червоної” деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

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