Київ накриють снігопади: водіїв попередили про небезпеку

У Києві 16 березня після обіду очікується ускладнення погодних умов.

У зв'язку з цим заступник голови КМДА Дмитро Давтян заявив, що водіїв закликають утриматися від поїздок на власному транспорті.

"На жаль, у другій половині дня знову очікуємо зниження температури і рясні опади. За прогнозами, вони будуть тривати протягом вихідних, тому, ймовірно, будуть замети", - зазначив він.

За прогнозами синоптиків, 17 і 18 березня у столиці очікуються сильні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° морозу, вночі 18 березня близько 10° морозу.

"Щоб уникнути ускладнень руху, я прошу водіїв по можливості не використовувати власний транспорт і утриматися від поїздок у центральну частину міста. Також закликаю водіїв не залишати авто вздовж доріг, адже це буде заважати роботі снігоприбиральної техніки, тому ми будемо змушені знову прибирати автомобілі евакуатором", - наголосив Давтян.

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