Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин і обійматися

Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ Московського патріархату, фактично закликала вірян ігнорувати карантин у країні через поширення коронавірусу, заявивши, що потрібно "ходити у храм, причащатися, обійматися".
Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку". У ньому йдеться, що "не настільки страшний коронавірус, як гріх", а також, що ситуація "погіршиться, якщо люди не покаються" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Тому у лаврі закликали і надалі ходити у храм, причащатися і причащати дітей, а ще обійматися.
Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин та обійматися. Ілюстрація
"Моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтеся і причащайте дітей маленьких... Всі поспішайте у храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте одне одного", – заявив митрополит.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 18 березня зросла до 16 осіб. Два випадки зафіксували у Києві, ще два – на території області. Всього в країні від захворювання померло вже двоє осіб.
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