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19 березня • оновлено в 13:21
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Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин і обійматися

7.6т
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Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ Московського патріархату, фактично закликала вірян ігнорувати карантин у країні через поширення коронавірусу, заявивши, що потрібно "ходити у храм, причащатися, обійматися".

Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку". У ньому йдеться, що "не настільки страшний коронавірус, як гріх", а також, що ситуація "погіршиться, якщо люди не покаються" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Тому у лаврі закликали і надалі ходити у храм, причащатися і причащати дітей, а ще обійматися.

Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин та обійматися. Ілюстрація

Києво-Печерська лавра закликала ігнорувати карантин та обійматися. Ілюстрація

"Моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтеся і причащайте дітей маленьких... Всі поспішайте у храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте одне одного", – заявив митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Попы больше за карман переживают
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
КГБешная РеПеЦе призвала сократить популяцию пенсионеров! А вот Варфоломей, - глава православия, запретил церквям проводить службы до конца марта!
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Мир Миру
Мир Миру
УПЦ Московського патріархату ризикує стати джерелом розповсюдження коронавірусу. А митрополиту Павлу варто зайнятися йогою.
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